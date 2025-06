Die Hongkong-Konvention ist ein Übereinkommen der Internationalen Maritimen Organisation (IMO), einer UN -Behörde. Derzeit gibt es 176 Vertragsstaaten und drei assoziierte Länder. Die Konvention wurde zwar schon 2009 beschlossen, die notwendige Anzahl an Ratifizierungen ließ aber bis 2023 auf sich warten. Sie tritt am 26. Juni 2025 in Kraft.