Weltweite Müllsammelaktion:World Cleanup Day: Warum ein Tag nicht reicht
Weltweit ziehen am World Cleanup Day Hunderttausende Menschen los, um Müll einzusammeln. Dabei kommt viel zusammen. Das ganz große Müllproblem wird damit alleine aber nicht gelöst.
Zigarettenstummel, Autoreifen und eine alte Gasmaske - das alles finden Müllsammler*innen auf Feldern, in Parks oder an Straßenbahngleisen. In Deutschland leisten die Reinigungsbetriebe zwar gute Arbeit, sie können aber nicht alle Bereiche abdecken. Und genau da, wo sie nicht hinkommen, zeigt sich das Müllproblem oft überdeutlich.
Müllsammeln statt nur ärgern
Viele Menschen greifen deshalb selbst zur Müllzange - wie Nicole During. Die 45-Jährige sammelt jetzt seit fünf Jahren, weil ihr immer wieder Müll wie Verpackungen oder "Corona-Masken" in der Natur aufgefallen sind.
So fing das Ganze für sie an. Seitdem nutzen sie und ihr Partner ihre Spaziergänge, um mit einem Müllbeutel und einer Grillzange als Müllgreifer ihre Umgebung sauber zu halten. Gemeinsam mit anderen sammeln sie auch am World Cleanup Day. An diesem Tag, der immer am 20. September stattfindet, werden global viele Müllsammelaktionen organisert.
Beim Cleanup Day tonnenweise Müll gesammelt
Beim letzten World Cleanup Day wurden laut Organisatoren in Deutschland von 630.000 Menschen 2.146 Tonnen Müll gesammelt. Immerhin.
Aber ist so eine Aktion damit auch wirklich nachhaltig? Damit sie mehr ist als nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, müsse sich etwas an der Art und Menge ändern, wie wir Ressourcen verbrauchen, sagt Laura Griestop, Expertin für Kreislaufwirtschaft und Verpackungen beim WWF.
Überhaupt hätten die Materialien, die in den Produkten oder Verpackungen stecken, zu wenig Wert, sagt sie. Statt sie zu recyceln werden sie eben oft weggeworfen.
Müllsammlerin will Bewusstsein für den Müll schärfen
Dass bei Aktionstagen wie dem Cleanup Day ordentlich Müll eingesammelt wird, ist das eine. Für Nicole During haben sie aber noch einen ganz anderen Effekt: Sie möchte durch das Müllsammeln das Bewusstsein für das Problem schärfen. Zwar begegnet sie auch mal fragenden Blicken, doch oft erfahre sie auch echte Dankbarkeit, erzählt sie. Für sie sei es ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, wenn sie bei Begegnungen beim Sammeln einen Gedanken hinterlässt wie: "Könnte ich ja auch mal machen."
Probleme trotz zuverlässiger Müllentsorgung
Den Zahlen nach funktioniert die Müllentsorgung in Deutschland zuverlässig, und der Großteil des Hausmülls wird verwertet oder verbrannt, sodass weniger als ein Prozent auf Deponien landet. Dennoch bleiben Probleme: Bei der Menge an Haushaltsabfällen pro Kopf liegt Deutschland über dem EU-Durchschnitt.
Noch immer wird Müll daneben in Länder mit weniger entwickelter Abfallinfrastruktur exportiert. So komme weiterhin Kunststoff in die Umwelt, kritisiert Laura Griestop. Und natürlich: Auch in Deutschland landet Müll weiter auch in der Natur. Etwa viele Milliarden Zigarettenfilter, die Umwelt und Gewässer belasten.
Künftig den Mehrwegbecher nehmen
Müllsammeln ist dabei nur eine Möglichkeit, die Umwelt sauberer zu halten. "Ein einfacher Schritt im Alltag: Beim nächsten Cafébesuch den Kaffee im Mehrwegbecher mitnehmen", empfiehlt Laura Griestop. Damit lasse sich die Flut an Einwegverpackungen eindämmen und die Vermüllung unser Umwelt reduzieren.
Der Politik schlägt Griestop vor, nicht nur Klimaziele, sondern auch Ressourcenziele festzulegen. Und auch Unternehmen könnten mehr dazu beitragen, das Konsumverhalten zu ändern und umweltfreundliche Innovation voranzutreiben.
