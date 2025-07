Israels Gaza-Plan "gewaltsame Vertreibung"

Sehen Sie das komplette Interview mit Gerald Knaus bei ZDFheute live oben im Video und lesen Sie es hier in Auszügen.

… die israelischen Pläne eines Umsiedlungslagers:

Die jetzigen Pläne Israels gingen auf Pläne von US-Präsident Donald Trump zurück, den Gazastreifen in eine "Riviera des Nahen Ostens" umzuwandeln, sagt Knaus im Interview. Dieser Plan lasse den Palästinensern keine Wahl und bedeute de facto eine "gewaltsame Vertreibung".

Israelische Regierungsmitglieder, darunter Finanzminister Bezalel Smotrich, lobten diese Pläne und sagten teils öffentlich, dass sie die Menschen im Süden zusammendrängen wollten als Vorbereitung auf deren Ausreise, so Knaus. Verteidigungsminister Katz habe bereits im Februar offen über diesen Plan gesprochen, der nichts anderes als eine erzwungene Vertreibung bedeute.

Nach Artikel 7 der Rom-Statuten des Internationalen Strafgerichtshofs wäre das ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, also ein Verbrechen, das wir vor 30 Jahren in Bosnien gesehen haben.

Nach den vorliegenden Berichten gebe es bereits jetzt mehr zivile Tote in diesem Konflikt als im Bosnienkrieg, der über drei Jahre angedauert hat.

Die Menschen in Gaza umzusiedeln verkomme zu einem radikalen Überbietungswettbewerb, so ZDF-Korrespondent Thomas Reichart. Trumps Zuversicht überrascht derweil in Washington.

