Deutsche Unterstützung für Ukraine:Merz in Kiew: Deutschland liefert Drohnen und Raketen
von Diana Zimmermann, Kiew
Friedrich Merz reist nach Kiew, um Deutschlands Unterstützung zu bekräftigen. Eine Milliarde Euro fließt in Waffen, weitere 350 Millionen in die Energieversorgung.
Bundeskanzler Friedrich Merz ist am Sonntagmorgen in Kiew eingetroffen. Ihn begleiten Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und eine Wirtschaftsdelegation.
Merz sichert Ukraine weitere deutsche Unterstützung zu
Auf seiner eintägigen Reise will der Kanzler seine Unterstützung für die Ukraine vor dem erwartbar sehr harten fünften Kriegswinter demonstrieren.
Bereits im Bundeshaushalt bewilligte Mittel in Höhe von einer Milliarde Euro werden jetzt in militärische Hilfe umgesetzt.
Deutsche Drohnen sollen ukrainische Luftverteidigung stärken
Dazu gehören Drohnen der deutschen Firma Quantum Systems, die russische, jetbetriebene Drohnen vom Typ Geran abschießen können.
In der vergangenen Woche hatten Geran-Drohnen auch die Süd- und die Nordbrücke Kiews beschädigt. Die Ukrainer hoffen, mit den Lieferungen aus Deutschland eine Lücke in ihrer Luftverteidigung zu schließen.
Die Drohnen von Quantum sind bereits in Produktion und sollen in den nächsten Wochen und Monaten in fünfstelliger Stückzahl in die Ukraine geliefert werden. Auch Mittelstreckenraketen, die die Abschussstellungen im russischen Inland zerstören können, sind in dem Paket enthalten.
Merz warnt vor russischer Bedrohung für Deutschland
Bei seiner Ankunft in Kiew sagte der Bundeskanzler:
Weitere 350 Millionen Euro aus den Etats des Außenministeriums und des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit sollen helfen, die Stromversorgung aufrechtzuerhalten. Russland bombardiert momentan gezielt Kraftwerke, Umspannwerke und Tankstellen.
Nur wenige Stunden vor der Ankunft des Zuges mit Bundeskanzler Merz warnte das russische Außenministerium ausländische Besucher und Diplomaten vor einem Aufenthalt in Kiew. Sie sollten die Stadt verlassen und sich vor allem nicht in der Nähe von militärischen Objekten und Regierungsgebäuden aufhalten, hieß es in einer Mitteilung.
Als Grund nannte das Ministerium, dass die russischen Streitkräfte "als Reaktion auf die terroristischen Aktionen der ukrainischen Streitkräfte gegen die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur unseres Landes (Russlands) weiterhin systematisch gezielte Schläge gegen militärische Ziele in Kiew und anderen ukrainischen Städten führen".
Quelle: dpa
Aufgrund der in letzter Zeit verstärkten russischen Luftangriffe auf Eisenbahnen und Städte in der Ukraine findet die Reise unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt.