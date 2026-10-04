Friedrich Merz reist nach Kiew, um Deutschlands Unterstützung zu bekräftigen. Eine Milliarde Euro fließt in Waffen, weitere 350 Millionen in die Energieversorgung.

Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sind zu einem Solidaritätsbesuch in die Ukraine gereist. Quelle: dpa | Kay Nietfeld

Bundeskanzler Friedrich Merz ist am Sonntagmorgen in Kiew eingetroffen. Ihn begleiten Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und eine Wirtschaftsdelegation.

Merz sichert Ukraine weitere deutsche Unterstützung zu

Auf seiner eintägigen Reise will der Kanzler seine Unterstützung für die Ukraine vor dem erwartbar sehr harten fünften Kriegswinter demonstrieren.

Ich werde Präsident Selenskyj heute sagen: ‚Auf unsere Hilfe könnt Ihr weiter zählen‘. Unsere Partnerschaft ist keine Einbahnstraße. Deutsche und ukrainische Unternehmen entwickeln gemeinsam Technologien, von denen beide Länder profitieren. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Bereits im Bundeshaushalt bewilligte Mittel in Höhe von einer Milliarde Euro werden jetzt in militärische Hilfe umgesetzt.

Ziel russischer Beschüsse in der Ukraine sind häufiger Einrichtungen der digitalen Infrastruktur, etwa Mobilfunk-Anbieter oder Rechenzentren. Die Systeme sind doppelt abgesichert. 03.10.2026 | 1:57 min

Deutsche Drohnen sollen ukrainische Luftverteidigung stärken

Dazu gehören Drohnen der deutschen Firma Quantum Systems, die russische, jetbetriebene Drohnen vom Typ Geran abschießen können.

In der vergangenen Woche hatten Geran-Drohnen auch die Süd- und die Nordbrücke Kiews beschädigt. Die Ukrainer hoffen, mit den Lieferungen aus Deutschland eine Lücke in ihrer Luftverteidigung zu schließen.

Die Drohnen von Quantum sind bereits in Produktion und sollen in den nächsten Wochen und Monaten in fünfstelliger Stückzahl in die Ukraine geliefert werden. Auch Mittelstreckenraketen, die die Abschussstellungen im russischen Inland zerstören können, sind in dem Paket enthalten.

Russland greift Kiew weiter mit Drohnen und ballistischen Raketen an. Die ukrainische Luftabwehr stößt dabei an Grenzen – zusätzliche Abwehrsysteme werden gebraucht. 28.09.2026 | 2:31 min

Merz warnt vor russischer Bedrohung für Deutschland

Bei seiner Ankunft in Kiew sagte der Bundeskanzler:

Wenn Russland nicht gestoppt wird, richtet sich seine Kriegsmaschinerie früher oder später auch gegen uns. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Weitere 350 Millionen Euro aus den Etats des Außenministeriums und des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit sollen helfen, die Stromversorgung aufrechtzuerhalten. Russland bombardiert momentan gezielt Kraftwerke, Umspannwerke und Tankstellen.

Kurz vor Ankunft: Moskau warnt ausländische Besucher Nur wenige Stunden vor der Ankunft des Zuges mit Bundeskanzler Merz warnte das russische Außenministerium ausländische Besucher und Diplomaten vor einem Aufenthalt in Kiew. Sie sollten die Stadt verlassen und sich vor allem nicht in der Nähe von militärischen Objekten und Regierungsgebäuden aufhalten, hieß es in einer Mitteilung.



Als Grund nannte das Ministerium, dass die russischen Streitkräfte "als Reaktion auf die terroristischen Aktionen der ukrainischen Streitkräfte gegen die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur unseres Landes (Russlands) weiterhin systematisch gezielte Schläge gegen militärische Ziele in Kiew und anderen ukrainischen Städten führen".



Quelle: dpa

Aufgrund der in letzter Zeit verstärkten russischen Luftangriffe auf Eisenbahnen und Städte in der Ukraine findet die Reise unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt.

Quelle: mit dpa