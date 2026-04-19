Blauhelm-Soldat im Libanon getötet: UN fordert Ende der Angriffe

Französischer Soldat im Libanon getötet:UN fordert Stopp von Angriffen auf Blauhelme
Nach dem Tod eines Blauhelm-Soldaten im Libanon fordert UN-Generalsekretär Guterres ein Ende der Angriffe auf UN-Missionen. Auch das Auswärtige Amt verurteilt den Vorfall scharf.
Nach dem tödlichen Angriff auf einen französischen Soldaten der UN-Mission Unifil im Libanon fordert UN-Generalsekretär António Guterres einen Stopp von Angriffen auf Blauhelm-Soldaten. "Alle Akteure werden dringend aufgefordert, die Einstellung der Feindseligkeiten zu respektieren und das Feuer einzustellen", sagte Guterres laut Mitteilung seines Sprechers Stéphane Dujarric in New York.
Solche Angriffe stellten schwerwiegende Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht dar und könnten Kriegsverbrechen gleichkommen. Dies sei der dritte Vorfall in den vergangenen Wochen, der zum Tod von bei der Unifil dienenden Blauhelmen geführt habe, sagte der Sprecher von Guterres. Ende März waren bei Angriffen drei indonesische Blauhelm-Soldaten ums Leben gekommen.
Auswärtiges Amt verurteilt Angriff
Die Bundesregierung hat den tödlichen Angriff auf die Unifil-Mission im Libanon "aufs Schärfste" verurteilt. "Die Verantwortlichen für den Angriff müssen zur Rechenschaft gezogen werden", forderte das Auswärtige Amt am Samstag in einer Mitteilung auf der Plattform X.
Auswärtiges Amt auf X
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Die Sicherheit der UN-Blauhelme müsse jederzeit gewährleistet werden. Zugleich bekräftigte das Auswärtige Amt die Forderung, dass die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon ihre Waffen niederlegen müsse.
Macron macht Hisbollah verantwortlich
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte den Tod des Soldaten am Samstag bestätigt und mitgeteilt, drei weitere Kameraden seien verwundet worden.
Er forderte die libanesische Regierung auf, die Verantwortlichen sofort festzunehmen.
Die Unifil teile Macrons Einschätzung, dass die Hisbollah-Miliz für diesen Angriff verantwortlich sei, teilte UN-Sprecher Dujarric mit.
Hisbollah weist Verantwortung zurück
Der libanesische Ministerpräsident Nawaf Salam verurteilte den Angriff auf das Schärfste. Der Angriff schade dem Libanon und dessen Beziehungen mit befreundeten Ländern weltweit. Frankreich ist dem Libanon als frühere Mandatsmacht bis heute traditionell eng verbunden. Libanons Präsident Joseph Aoun telefonierte nach dem Angriff auch mit Macron.
Die Hisbollah wies jedoch jegliche Verantwortung für den Vorfall von sich. Das libanesische Außenministerium versprach in einer Mitteilung eine gründliche Untersuchung des Vorfalls durch die libanesischen Behörden.
US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag eine zehntägige Waffenruhe zwischen Israel und der Miliz verkündigt - die Hisbollah war an Gesprächen dazu allerdings nicht beteiligt.
Mehr zum Libanon
- FAQ
Eskalation im Iran-Krieg:Israel und Libanon verhandeln: Worum es gehtmit Video2:08
Zweiter Vorfall innerhalb 24 Stunden:Erneut UN-Blauhelmsoldaten im Libanon getötetmit Video0:30
Unifil-Einsatz:UN: Aus für Libanon-Friedensmission Ende 2026
- Interview
Hisbollah-Kritik wird lauter:Libanon: "Wir wurden in diesen Krieg hineingezerrt"mit Video11:41