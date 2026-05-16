USA erwägen offenbar Anklage gegen Kubas Ex-Präsident Raul Castro

Die US-Regierung will laut Berichten strafrechtliche Schritte gegen Kubas Ex-Präsidenten Raul Castro einleiten. Dies könnte zu weiteren Spannungen zwischen den USA und Kuba führen.

CIA-Chef Ratcliffe hat sich in Kuba überraschend mit hochrangigen Vertretern getroffen. Die USA seien zu besseren Beziehungen bereit, wenn Kuba grundlegende Veränderungen umsetze, hieß es. 15.05.2026 | 0:24 min

Das US-Justizministerium bereitet nach Informationen der Nachrichtenagentur AP eine Anklage gegen den ehemaligen kubanischen Präsidenten Raul Castro vor. Die Bundesstaatsanwaltschaft in Miami werde voraussichtlich am Mittwoch eine Anklageschrift gegen den 94-Jährigen veröffentlichen, verlautete am Freitag aus dem US-Justizministerium.

Hintergrund sei ein Vorfall aus dem Jahr 1996, bei dem kubanische Kampfjets Flugzeuge der in Miami ansässigen exilkubanischen Gruppe "Hermanos al Rescate" ("Brüder zur Rettung") abgeschossen hatten. Castro war zu dieser Zeit Verteidigungsminister.

Die Anklage muss zuvor noch von einer sogenannten Grand Jury - einem US-Geschworenengremium - gebilligt werden.

Wegen einer US-Blockade erhält Kuba seit Monaten keine Öllieferungen. Es gibt kaum noch Treibstoff und Strom. Nun droht auch die Tourismusindustrie zusammenzubrechen. 09.05.2026 | 1:52 min

Trump-Regierung will Regierungswechsel in Kuba

Der Schritt dürfte den Druck auf die kommunistische Regierung in Havanna weiter erhöhen. US-Präsident Donald Trump hat die Sanktionen gegen den Inselstaat zuletzt massiv verschärft, was zu Stromausfällen und schweren wirtschaftlichen Einbußen geführt hat.

Trump fordert von Kuba nicht nur ein Ende der politischen Unterdrückung und die Freilassung politischer Gefangener, sondern auch eine Abkehr vom sozialistischen Wirtschaftsmodell. Der US-Präsident wollte sich nicht zu einer möglichen Anklage gegen Castro äußern und verwies auf das Justizministerium.

Stromausfälle, Benzinmangel und leere Apotheken belasten Kubas Gesundheitssystem. Durch die US-Sanktionen wird die medizinische Versorgung für Patienten und Ärzte zum Kampf. 06.05.2026 | 7:15 min

Trump drohte Kuba mit möglicher Übernahme

CIA-Chef John Ratcliffe hatte bei einem seltenen Besuch in Havanna am Donnerstag eine Botschaft Trumps überbracht, wonach die USA nur dann zu Gesprächen über wirtschaftliche und sicherheitspolitische Fragen bereit seien, wenn Kuba grundlegende Veränderungen vornehme. Kuba steckt in der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, das Land leidet unter Stromausfällen und Treibstoffmangel.

Hunderte Menschen haben im kubanischen Havanna gegen immer wiederkehrende Stromausfälle protestiert. Seit der US-Blockade von Treibstofflieferungen hat sich die Energiekrise verschärft. 14.05.2026 | 0:26 min

Das US-Militär hatte im Januar den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro gefangen genommen und in die USA gebracht. Anschließend sorgte Washington dafür, dass Venezuela als der bis dahin wichtigste Öllieferant Kubas seine Lieferungen an den Karibikstaat einstellt. Am Donnerstag erklärte die kubanische Regierung, die von Russland gelieferten Ölreserven seien nun "aufgebraucht".

Trump hatte im März gedroht, nach Venezuela sei Kuba "als nächstes an der Reihe".

Während Trump eine mögliche Übernahme Kubas andeutet, steckt der Karibikstaat tief in der Krise. Welchen Plan verfolgt der US-Präsident? ZDFheute live ordnet ein. 17.03.2026 | 13:49 min

Raul Castros Einfluss bleibt groß

Der heute 94-jährige Raúl Castro hatte 2011 das Präsidentenamt von seinem kränkelnden Bruder Fidel Castro übernommen. Acht Jahre später übergab er die Macht an seinen Getreuen Miguel Díaz-Canel. 2021 trat er auch als Chef der Kommunistischen Partei Kubas zurück.

Obwohl er seither das Rampenlicht weitgehend meidet, gilt Castro weiter als machtvolle Eminenz hinter den Kulissen. Das zeigt sich unter anderem an der prominenten Rolle seines Enkels Raúl Guillermo Rodríguez Castro, der sich heimlich mit US-Außenminister Marco Rubio getroffen hat und am Donnerstag mit CIA-Direktor Ratcliffe sprach.

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Quelle: AP, Reuters, AFP