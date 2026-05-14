Proteste in Kubas Hauptstadt: 20 Stunden am Tag ohne Strom

Das Licht in Kubas Hauptstadt ist aus - über 20 Stunden am Tag, sagt der Energieminister. In Havanna treibt es die Menschen aufgrund der anhaltenden Energiekrise auf die Straße.

Hunderte Menschen haben im kubanischen Havanna gegen immer wiederkehrende Stromausfälle protestiert. Seit der US-Blockade von Treibstofflieferungen hat sich die Energiekrise verschärft. 14.05.2026 | 0:26 min

In der kubanischen Hauptstadt Havanna ist es wegen der schwersten Stromausfälle seit Jahrzehnten zu Protesten gekommen. Hunderte Menschen strömten am Mittwochabend (Ortszeit) in mehreren Außenbezirken der Stadt auf die Straßen. Sie zündeten Müllhaufen an und blockierten so die Wege.

Zahlreiche Menschen schlugen aus Protest auf Töpfe und skandierten "Macht das Licht an" und "Das vereinte Volk wird niemals besiegt werden". Reporter der Nachrichtenagentur Reuters beobachteten in der ganzen Stadt mehrere, meist friedliche Ansammlungen von Demonstrierenden. Es war die größte Protestnacht in Havanna seit Anfang der massiven Energiekrise zu Jahresbeginn.

Kubas Energieminister: "Haben absolut keinen Brennstoff und Diesel"

Kuba ist wegen der im Januar verschärften US-Sanktionen von der Treibstofflieferung aus dem Ausland abgeschnitten. Der kubanische Energieminister Vicente de la O erklärte, seinem Land seien Diesel und Heizöl vollständig ausgegangen. Das Stromnetz sei in einem "kritischen Zustand". "Wir haben absolut keinen Brennstoff und absolut keinen Diesel", sagte de la O in den staatlichen Medien.

Wir haben keine Reserven. „ Vicente de la O, Kubas Energieminister

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Die Stromausfälle hätten in dieser Woche drastisch zugenommen. Viele Stadtteile Havannas seien 20 bis 22 Stunden pro Tag ohne Strom, sagte der Minister. Dies verschärfe die Spannungen in einer Stadt, die bereits unter dem Mangel an Lebensmitteln, Treibstoff und Medikamenten leide.

USA blockieren Treibstofflieferungen an Kuba

Die Blockade von Treibstofflieferungen an Kuba durch die USA besteht bereits den vierten Monat. Damit sind die öffentlichen Dienstleistungen auf der Karibikinsel mit ihren fast zehn Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern praktisch lahmgelegt.

Stromausfälle, Benzinmangel und leere Apotheken belasten Kubas Gesundheitssystem. Durch die US-Sanktionen wird die medizinische Versorgung für Patienten und Ärzte zum Kampf. 06.05.2026 | 7:15 min

Weder Mexiko noch Venezuela, die bislang Kubas wichtigste Öllieferanten waren, haben seit einer Anordnung von US-Präsident Donald Trump vom Januar Treibstoff an die Insel geliefert. Trump droht jedem Land, das Treibstoff an den kommunistisch geführten Staat exportiert, mit Zöllen. Seit Dezember hat nur ein einziger großer Öltanker, die unter russischer Flagge fahrende "Anatoli Kolodkin", Rohöl nach Kuba gebracht.

UN: Treibstoffblockade untergräbt Recht auf Gesundheit und Wasser

Kuba führe trotz der Blockade weiterhin Verhandlungen über den Import von Treibstoff, sagte Energieminister de la O.

Kuba ist offen für jeden, der uns Treibstoff verkaufen will. „ Vicente de la O, Kubas Energieminister

Die weltweit steigenden Öl- und Transportpreise infolge des Krieges der USA und Israels gegen Iran würden diese Bemühungen jedoch zusätzlich erschweren. Das nationale Netz werde vollständig mit heimischem Rohöl, Erdgas und erneuerbaren Energien betrieben, sagte de la O.

Kuba befindet sich in einer schweren Krise - geprägt von Stromausfällen, Treibstoffmangel und Lebensmittelknappheit. Gleichzeitig erhöhen die USA den politischen und wirtschaftlichen Druck. 25.03.2026 | 6:08 min

Kuba habe in den vergangenen zwei Jahren zwar Solaranlagen mit einer Leistung von 1.300 Megawatt installiert. Ein Großteil dieser Kapazität gehe jedoch aufgrund der Instabilität des Netzes infolge des Treibstoffmangels verloren. Dadurch würden Effizienz und Leistung verringert.

Die Vereinten Nationen (UN) hatten die Treibstoffblockade durch die USA vergangene Woche als unrechtmäßig bezeichnet. Sie behindere das "Recht des kubanischen Volkes auf Entwicklung" und untergrabe gleichzeitig seine "Rechte auf Nahrung, Bildung, Gesundheit sowie Wasser und sanitäre Einrichtungen".

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Quelle: Reuters