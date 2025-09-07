Angriffe auf Ukraine: Brand in Kiewer Regierungsgebäude

Die Ukraine meldet den größten russischen Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. In Kiew wurde erstmals das Regierungsgebäude getroffen.

Russland hat die Ukraine erneut mit massiven Luftangriffen überzogen. Dabei wurden in Kiew ein Regierungsgebäude und mehrere Wohnhäuser getroffen. Es gab Tote und Verletzte. 07.09.2025 | 0:19 min

Russland hat die Ukraine nach Angaben Kiews in der Nacht mit den schwersten Luftangriffen seit Kriegsbeginn überzogen. Dabei sind mindestens vier Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Bei einem "massiven Angriff" auf die Hauptstadt Kiew seien mehrere Hochhäuser beschädigt worden, teilte der ukrainische Katastrophenschutz mit. Mindestens zwei Menschen seien dabei getötet und 18 weitere verletzt worden.

Der Katastrophenschutz veröffentlichte im Onlinedienst Telegram Fotos von Feuerwehrleuten, die einen Brand in einem Obergeschoss bekämpften. Mittlerweile seien alle Feuer gelöscht, die Rettungseinsätze dauerten aber noch an. Bei dem Angriff auf Kiew geriet auch ein Regierungsgebäude in der Hauptstadt in Brand.

Feuer in Gebäude des ukrainischen Ministerkabinetts

Wie Regierungschefin Julia Swyrydenko in sozialen Medien mitteilte, wurde das Gebäude des Ministerkabinetts, der Regierungssitz in Kiew, bei dem Angriff beschädigt.

Zum ersten Mal wurde durch einen feindlichen Angriff das Regierungsgebäude, das Dach und die oberen Stockwerke beschädigt. „ Julia Swyrydenko, Ministerpräsidentin der Ukraine

Die Welt müsse auf die Zerstörungen reagieren, der Sanktionsdruck müsse erhöht werden, vor allem gegen russisches Öl und Gas, forderte sie. Wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete, stieg aus dem Gebäude am Sonntagmorgen Rauch auf. Hubschrauber flogen über das Gebäude und warfen offenbar Löschwasser ab.

Drohnenangriffe auf Sumy, Dnipropetrowsk, und Saporischschja

Die ukrainischen Behörden hatten am Morgen um 06:06 Uhr (05:06 Uhr MSEZ) landesweit Luftalarm ausgelöst. Die russische Armee habe die Ukraine mit einer Rekordzahl von mindestens 805 Drohnen und 13 Raketen attackiert, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Bei russischen Drohnenangriffen in Dnipropetrowsk wurde ein 54-jähriger Mann getötet, wie die Militärverwaltung der zentralukrainischen Region mitteilte. Mehrere weitere Menschen seien verletzt worden.

Bei einem russischen Angriff auf die nordostukrainische Region Sumy gab es nach Behördenangaben einen weiteren Toten. Bei dem Angriff auf den Ortsrand des Dorfes Putywyl habe es zudem Verletzte gegeben, darunter ein neunjähriges Kind, erklärte der Militärgouverneur der Region, Oleh Grygorow, im Onlinedienst Telegram.

Auch die Stadt Saporischschja im Südosten der Ukraine wurde örtlichen Behörden zufolge von der russischen Armee attackiert. Bei einem Drohnenangriff seien mindestens 15 Menschen verletzt worden, vier davon hätten ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, erklärte der Leiter der Militärverwaltung der Region, Iwan Fedorow. Dazu veröffentlichte er Fotos von zerstörten Wohngebäuden.

