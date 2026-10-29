Wahl in Israel: Alle Stimmen ausgezählt - kein Lager hat Mehrheit

Die erwartete Patt-Situation nach der Wahl in Israel hat sich bestätigt. Nach Auszählung aller Stimmen haben beide großen politischen Lager die absolute Mehrheit verfehlt.

Israel steht eine schwierige Regierungsbildung bevor. Quelle: Jamal Awad / dpa

Nach Auszählung aller Stimmen haben bei der Parlamentswahl in Israel sowohl die Regierungskoalition von Benjamin Netanjahu als auch das Oppositionslager von Gadi Eisenkot eine absolute Mehrheit verfehlt. Die bisherige Koalition aus rechten, rechtsextremen und religiösen Parteien kommt auf 53 Sitze im Parlament (2022: 64 Sitze), wie mehrere israelische Medien am Abend nach Ende der Auszählung meldeten - für eine Mehrheit bräuchte es 61 Mandate.

Die rechtskonservative Likud-Partei von Ministerpräsident Netanjahu verliert demnach fünf Sitze, bleibt mit 27 Mandaten jedoch die stärkste Partei im Parlament (Knesset). Als zweitstärkste Kraft geht den Angaben zufolge die von Eisenkot neu gegründete Mitte-Partei Jaschar mit 21 Sitzen aus der Wahl hervor. Das Oppositionsbündnis vereint demnach insgesamt 48 Mandate auf sich.

Das Ergebnis führt zu einem Patt im Parlament - und zu einer schwierigen Regierungsbildung.

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Opposition auf Unterstützung arabischer Parteien angewiesen

Um eine Mehrheit von 61 Sitzen zu erreichen, wäre Eisenkots Oppositionslager rechnerisch auf die Unterstützung der vorwiegend arabischen Parteien angewiesen. Diese erzielten mit zusammen 19 Mandaten ein historisch gutes Ergebnis (2022: 10 Sitze).

Einer Zusammenarbeit mit arabischen Vertretern stehen jedoch Vorbehalte innerhalb der Opposition entgegen. Eisenkot knüpft eine Regierungsbildung an strikte Bedingungen. Mögliche Partner müssen demnach ein Bekenntnis zum jüdischen und demokratischen Charakter des Staates Israel unterzeichnen, eine allgemeine Dienstpflicht anerkennen sowie die islamistische Hamas als Terrororganisation einstufen.

Eisenkot erhebt schwere Vorwürfe gegen Netanjahu

Eisenkot warf Regierungschef Netanjahu vor, das Ergebnis der Parlamentswahl infrage stellen zu wollen. "Es ist bereits klar, dass Likud und Netanjahu eine koordinierte, organisierte Kampagne gestartet haben, die darauf abzielt, die Ergebnisse der Wahl zu delegitimieren", sagte Eisenkot in einer Videobotschaft unter Bezug auf Netanjahus Likud-Partei.

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Netanjahus Regierung hatte angesichts historischer Zugewinne israelisch-arabischer Parteien bei der Parlamentswahl auf Ermittlungen gegen diese wegen angeblicher Finanzierung aus dem Ausland gedrängt. "Die Wahlen in Israel wurden gestohlen", erklärte die Likud-Partei. Es gehe um einen "Anschlag auf die Demokratie" mit dem Ziel, Israel zu "islamisieren und die rechte Regierung zu stürzen".

Der rechtsextreme Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir forderte die Festnahme der Chefs der israelisch-arabischen Parteien. Zur Begründung verwies er darauf, dass sie verdächtigt würden, "Geld aus Katar" erhalten zu haben.

Geheimdienst mit Untersuchungen beauftragt

Die Wahlkommission hatte den Geheimdienst mit Blick auf die Vorwürfe am Mittwochabend zu Untersuchungen aufgefordert. Bislang wurden öffentlich keine Belege für die Anschuldigungen vorgelegt.

Der Inlandsgeheimdienst Shin Bet bestätigte, dass die Untersuchung laufe, betonte aber, es gehe nicht darum, "eine ganze Gemeinschaft zu beschuldigen, die auf demokratische und legale Weise gewählt hat".

heute journal - der Podcast : Israel: Wahl ohne Gewinner? Israel hat gewählt und es gibt keinen klaren Sieger. Weder das Lager von Benjamin Netanjahu noch das Bündnis seines Herausforderers Gadi Eisenkot kommt auf eine Mehrheit in der Knesset. Video 38:09

Quelle: dpa, AFP