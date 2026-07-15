Iran-Krieg: USA starten weitere Angriffswelle gegen Iran

Das US-Militär hat eine weitere Welle von Angriffen gegen Iran begonnen. Ziel ist es nach eigenen Angaben, gegen die Bedrohung von Schiffen in der Straße von Hormus vorzugehen.

Die USA greifen weiterhin Ziele in Iran an und haben die Seeblockade gegen iranische Häfen wieder aufgenommen. Iran meldete Angriffe auf US-Stützpunkte in den Golfstaaten. 15.07.2026 | 1:28 min

Die USA haben nach eigenen Angaben die zweite Angriffswelle des Tages gegen Iran gestartet. Diese habe um 15 Uhr US-Ostküstenzeit (21 Uhr deutscher Zeit) begonnen, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs Centcom auf der Plattform X mit.

Die Angriffe richten sich demnach gegen militärische Fähigkeiten Irans, die dafür genutzt worden seien, Handelsschiffe in der Straße von Hormus zu bedrohen. Eine ähnliche Begründung hatte das US-Militär auch für Angriffe in den vergangenen Tagen gegeben.

Die regierungsnahe iranische Nachrichtenagentur Mehr berichtete von drei Explosionen in der Hafenstadt Tschabahar. Angriffe soll es demnach auch in Rask im äußersten Südosten des Landes sowie in der Umgebung von Bandar Abbas am Persischen Golf und in Ahwas im Südwesten gegeben haben.

Im Golfstaat Bahrain heulten ebenfalls wieder Sirenen. Das Innenministerium schrieb auf der Plattform X, die Bevölkerung sei aufgerufen worden, Ruhe zu bewahren und sich zum nächstgelegenen sicheren Ort zu begeben. Bahrain gehört zu den Ländern, die im Krieg immer wieder Ziel iranischer Vergeltungsangriffe wurden.

Trump drohte zuletzt mit Angriffen auf Infrastruktur

US-Präsident Donald Trump hatte Iran jüngst einmal mehr mit Angriffen auf zivile Infrastruktur gedroht. Auf die Frage einer Journalistin, ob er dem Iran ein Ultimatum gebe, bevor das US-Militär mit Bombenangriffen auf Brücken beginnen würde, sagte Trump nun: "Ich mag es nicht, Fristen zu setzen."

Das Hin und Her der US-Regierung beim Iran-Krieg belaste die Weltwirtschaft, sagt ZDF-Korrespondent David Sauer. Doch im Inland erkläre die Administration ihr Verhalten kaum. 15.07.2026 | 2:02 min

Am Dienstag hatte Trump noch gesagt, nächste Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, "es sei denn, sie (die Iraner) kommen an den Verhandlungstisch und verhandeln", sagte er in einem Interview des US-Senders Fox News. Trump kündigte zudem heftige Angriffe auch in den kommenden Nächten an.

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Quelle: dpa