Kann Trump die Straße von Hormus übernehmen? Experte erklärt

Donald Trump will die Straße von Hormus übernehmen - und Gebühren kassieren. Darf er das überhaupt? Ein Experte ordnet bei ZDFheute live ein, was hinter der Ankündigung steckt.

Die amerikanischen Luftangriffe hätten nicht ausgereicht, Iran "in die Knie zu zwingen", analysiert Sicherheitsexperte Prof. Fischer. 13.07.2026 | 9:49 min

Nach neuen gegenseitigen Angriffen zwischen den USA und Iran verschärft sich die Lage im Nahen Osten. Das amerikanische Militär griff in der Nacht Dutzende Ziele in Iran an. Teheran reagierte mit Angriffen auf US-Stützpunkte in den Golfstaaten.

US-Präsident Donald Trump bringt nun sogar eine Übernahme der Straße von Hormus ins Spiel - und legte später auf Truth Social nach: Die USA seien künftig der "Schutzengel" der Meerenge, heißt es. Im Gegenzug fordere man eine Gebühr von 20 Prozent der beförderten Fracht. Doch darf Trump das so einfach tun?

Das US-Militär hat Dutzende Ziele in Iran angegriffen. Unter anderem standen Luftabwehrsysteme und Radarstationen im Visier. Iran reagierte mit Angriffen auf US-Militärstützpunkte. 13.07.2026 | 0:26 min

Trump in den USA unter politischem Druck

Mit der jüngsten faktischen Schließung der Meerenge für den Schiffsverkehr habe Teheran "immer wieder Nadelstiche" gegen die USA gesetzt, sagt Außen- und Sicherheitsexperte Klemens Fischer bei ZDFheute live. Steigende Spritpreise seien eine der Folgen - den Unmut seiner Wähler darüber habe auch US-Präsident Trump in Umfragen zu spüren bekommen.

Das heißt, er [Trump] musste reagieren - und der Iran hat sich auch nicht sehr zurückgehalten. „ Klemens Fischer, Außen- und Sicherheitsexperte

Klemens Fischer ... Quelle: dpa ... ist Professor für internationale Beziehungen und Geopolitik an der Universität Köln. Er hat jahrzehntelange Erfahrung als Diplomat in der internationalen Politik und war von 1993 bis 2022 für die österreichische EU-Botschaft in Brüssel tätig. Fischer publiziert unter anderem zu europäischem und internationalem Recht, internationalen Beziehungen, Sicherheitspolitik und Lobbying.



Quelle: Austrian Institute for European and Security Policy (AIES)

Die USA haben in den vergangenen Tagen gezielt iranische Infrastruktur angegriffen, was auch zu Energieknappheit und Stromausfällen führt, berichtet ZDF-Korrespondent Jörg Brase. 13.07.2026 | 11:45 min

Experte: Trumps Hormus-Pläne widersprechen Völkerrecht

Die Überlegungen des US-Präsidenten, die Straße von Hormus zu kontrollieren und dafür möglicherweise Gebühren zu erheben, stünden jedoch im Konflikt mit dem Völkerrecht, sagte Fischer. Trump hatte dem US-Sender Fox News gegenüber in einem Interview angekündigt, die USA wollten "die Meerenge behalten und sie wahrscheinlich kontrollieren." Später verkündete er auf seiner Plattform Truth Social, es werde auch eine Gebühr geben. Experte Fischer ordnet ein:

Die USA haben völkerrechtlich überhaupt keine Berechtigung, in der Straße von Hormus irgendwelche Gebühren zu verlangen, und schon gar nicht irgendwelche Mauten. „ Klemens Fischer, Außen- und Sicherheitsexperte

Wenn überhaupt dürften "die Anrainerstaaten" Gebühren erheben, etwa wenn sie "eine Leistung erbringen, wie zum Beispiel das Durchlotsen von Schiffen".

Das heißt, auch hier ist sehr, sehr viel Politrhetorik dahinter, um zu zeigen, man lässt sich nicht kleinkriegen. „ Klemens Fischer, Außen- und Sicherheitsexperte

Wie geht es weiter zwischen USA und Iran?

"Damit ist momentan eine Verhandlung mehr oder weniger wieder vom Tisch", sagt Fischer über die jüngsten Angriffe. Dass sich Vertreter Irans und der USA erneut für ein mögliches Rahmenabkommen an den Verhandlungstisch begeben, sei womöglich erst dann wieder denkbar, "wenn beide Kriegsparteien erkennen, dass sie auf dem Gefechtsfeld ihre Ziele nicht erreichen können".

Die aktuelle Eskalation bringe weder Washington noch Teheran näher an einen militärischen Erfolg:

Die reinen Luftangriffe werden die Amerikaner nicht zum Sieg führen und die reinen Nadelstiche und die Abwehr werden auch den Iran nicht zum Sieg führen. „ Klemens Fischer, Außen- und Sicherheitsexperte