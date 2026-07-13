Iran-Krieg: Neue Angriffe:Trump in der Nahost-Falle?
Die USA und Iran greifen sich erneut gegenseitig an. Erst kürzlich hatte Trump das Rahmenabkommen für hinfällig erklärt. Wie lange kann er den Krieg noch fortführen? Die Analyse bei ZDFheute live
Die USA haben laut eigenen Angaben erneut dutzende Ziele in Iran angegriffen, um Angriffe auf den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus einzudämmen. Teheran reagierte mit Vergeltungsangriffen auf US-Stützpunkte in den benachbarten Golfstaaten.
Beide Seiten hatten sich Mitte Juni eigentlich auf ein Rahmenabkommen geeinigt, das auch eine Waffenruhe vorsieht. Die USA werfen Iran jedoch vor, mehrfach Schiffe in der Meerenge angegriffen zu haben. US-Präsident Trump erklärte das Abkommen deshalb vor wenigen Tagen für hinfällig.
Welche Strategie verfolgt US-Präsident Trump? Wie ist die aktuelle Situation in Iran und wie weit kann Trump noch gehen? Darüber spricht Barbara Parente bei ZDFheute live mit Jörg Brase, der für das ZDF über Iran berichtet und Außen- und Sicherheitsexperte Klemens Fischer von der Universität zu Köln.