Die USA und Iran greifen sich erneut gegenseitig an. Erst kürzlich hatte Trump das Rahmenabkommen für hinfällig erklärt. Wie lange kann er den Krieg noch fortführen? Die Analyse bei ZDFheute live

Die USA haben laut eigenen Angaben erneut dutzende Ziele in Iran angegriffen, um Angriffe auf den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus einzudämmen. Teheran reagierte mit Vergeltungsangriffen auf US-Stützpunkte in den benachbarten Golfstaaten.

Beide Seiten hatten sich Mitte Juni eigentlich auf ein Rahmenabkommen geeinigt, das auch eine Waffenruhe vorsieht. Die USA werfen Iran jedoch vor, mehrfach Schiffe in der Meerenge angegriffen zu haben. US-Präsident Trump erklärte das Abkommen deshalb vor wenigen Tagen für hinfällig.