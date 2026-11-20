Das Treffen von Trump, Putin und Xi hat deutliche Unterschiede offen gelegt - und das gemeinsame Ziel einer anderen internationalen Ordnung. Da müsse sich Europa positionieren.

Sehen Sie hier die Sendung "maybrit illner" vom 19. November 2026 in voller Länge. 19.11.2026 | 64:14 min

Der dritte, vierte Versuch der Moderatorin, die Debatte zum Ende zu bringen, klappt. Die Diskutanten hätten allesamt noch einiges zu sagen gehabt in der ZDF-Sendung "maybrit illner". Schließlich sortiert sich das internationale Machtgefüge gerade neu, mit offenem Ergebnis.

"Trump, Putin, Xi - neue Weltordnung ohne Europa?", fragt der Sendungstitel. Ängste vor einem neuen Jalta, erinnernd an die Konferenz 1945, als Amerika, Großbritannien und die Sowjetunion die Nachkriegsordnung verabredet hatten, gab es im Vorfeld des Dreier-Gipfels der Staatschefs aus USA, Russland und China.

"Ich glaube nicht, dass das Jalta wird, weil die Welt viel zu fragmentiert ist", sagt Sigmar Gabriel (SPD), Vorsitzender der Atlantik-Brücke. Daher sinke die relative Macht der Großmächte. Die Situation sei nicht mit 1945 zu vergleichen. Der globale Süden wolle sich weder von China oder Russland noch von den USA oder dem Westen führen lassen.

Putin, Xi und Trump haben sich im chinesischen Shenzhen getroffen. Laut Trump wurde "wirklich Geschichte" geschrieben. Am Ende blieb neben der Symbolik aber wenig Greifbares. 20.11.2026 | 2:07 min

Was Putin und Xi eint

In den Augen von Sergey Lagodinsky, Grünen-Fraktionsvize im Europaparlament, will Wladimir Putin die Verhandlungen zum Ukraine-Krieg so lange wie möglich hinauszögern und das Ziel verändern. Europa dürfe sich nicht darauf einlassen, über ein neues Jalta zu sprechen. Militärexperte Carlo Masala erklärt:

Was Putin und Xi eint: Es geht um ein neues internationales System mit neuen Normen und neuen Regeln und gegebenenfalls reformierten, ich würde sagen: neuen Institutionen. „ Carlo Masala, Militärexperte

Dieselbe Vorstellung hätten die Brics-Staaten. Die Achse, entlang derer sich neue Machtbündnisse formieren, verlaufe gar nicht zwischen Autoritarismus und Demokratie.

Es sei immer gut, wenn Großmächte miteinander reden, findet die Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff. Beim ersten "G3-Treffen" seien deutliche Interessenunterschiede zutage getreten. Gut sei auch, dass über den nuklearen Nichtverbreitungsvertrag gesprochen wurde. Herausgekommen sei allerdings nur ein Formelkompromiss. So lange China nicht ähnlich gut mit Atomwaffen ausgestattet ist wie Russland und die USA, werde sich daran auch nichts ändern.

Es sei China vor allem um die Bilder und weniger um Ergebnisse gegangen, so Miriam Steimer. Man habe sich als "verantwortungsbewusster, globaler" Akteur präsentieren können. 20.11.2026 | 2:36 min

Deitelhoff: Kein großes chinesisches Interesse an einem Kriegsende

"Die chinesische Regierung will Stabilität. Es ist unklar, was nach Putin kommt", sagt die Sinologin Marina Rudyak. Putin solle aber auch nicht zu stark werden, "denn wenn er in der Ukraine gewinnen würde, wer weiß, ob er dann nicht in Richtung Zentralasien schaut".

Hätte China Russland wirklich unterstützt, hätte Putin den Krieg in der Ukraine wohl schon gewonnen. Zudem brauche China angesichts der eigenen Wirtschaftskrise den europäischen Markt. In diesem Kalkül sei ein eingefrorener Konflikt in der Ukraine eine bessere Lösung. Auch Deitelhoff sieht kein großes chinesisches Interesse an einem Kriegsende.

Der optische Gewinner dieses Treffens ist Putin. „ Sigmar Gabriel, SPD

Er sei kein Paria mehr, aber auch deutlich von China abhängig. Gabriel spricht von einem "sehr heuchlerischen Treffen". Zwei Parteien seien im Krieg, einer schikaniere seine Nachbarn. "Die fordern die Welt auf zum Frieden. Da muss man schon eine besondere Sicht auf die Welt haben." Trump wolle mit dem Kriegsende in der Ukraine in den Geschichtsbüchern landen. Er habe die Illusion, mit persönlichen Beziehungen geopolitische Konflikte lösen zu können.

Wenn es nach Trump geht, ist es ein Treffen für die Geschichtsbücher. Doch Konkretes gibt es am Ende nicht. Betont wird etwa die Vermeidung eines Atomkriegs und eine Reform der UN. 19.11.2026 | 2:34 min

Forderung nach einer europäischen Verteidigungs-Union

Lagodinsky erneuert die Forderung nach einer europäischen Verteidigungs-Union. Die EU wäre, sollte Putin ihr Terrain attackieren, nicht zur Verteidigung fähig. "Wir würden ohne die Amerikaner nicht auskommen." Putin habe Europa eine Struktur-Diskussion aufgezwungen, moniert Masala. "Wir arbeiten uns jetzt an dieser Diskussion ab und sind noch immer nicht in der Lage, zu sagen: Was wollen wir eigentlich?"

Immerhin habe die "Koalition der Willigen", wie die Runde feststellt, parallel zur vermeintlichen "G3" ein gutes Bild abgegeben. Die Debatten werden weitergehen.