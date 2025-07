Frankreich beschleunigt Aufrüstung deutlich

Frankreich: Verdopplung des Wehretats früher als geplant

"Wir werden also im Jahr 2027 64 Milliarden Euro für unsere Verteidigung ausgeben. Das ist das Doppelte des Budgets, das den Streitkräften 2017 zur Verfügung stand", sagte Macron in seiner traditionellen Ansprache vor den Streitkräften. Ursprünglich war die Verdoppelung des Budgets bis 2030 geplant.

Zum Vergleich: Der deutsche Verteidigungsetat soll laut Angaben des Bundesverteidigungsministeriums gegenüber 2024 in diesem Jahr um mehr als 10 Milliarden Euro auf rund 62,43 Milliarden Euro steigen.

Macron sagte mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine , dass "die Freiheit seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 noch nie so bedroht" gewesen sei und "der Frieden auf unserem Kontinent noch nie so sehr von unseren gegenwärtigen Entscheidungen abgehangen" habe.

Macron: Internationale Ordnung zerfällt immer mehr

Macron prangerte an, dass die internationale Ordnung mehr und mehr zerfalle, und "da es keine Regeln mehr gibt, ist es das Gesetz des Stärkeren, das sich durchsetzt". Frankreich müsse sich vielen Herausforderungen stellen, "um frei zu bleiben".

Um der Bedrohung gewachsen zu sein, müsse Frankreich in mehr Munition, Drohnen, Luftverteidigung sowie die elektronische Kriegsführung und Waffensysteme im Weltall investieren.

Paris will Wirtschaftsleistung steigern

Macron wiederholte seine zuvor schon mehrmals geäußerten Forderungen, dass Europa seine Verteidigung selbst in die Hand nehmen und gemeinsam in eigene Waffensysteme investieren müsse. "Lasst uns gemeinsam in großer Masse beschaffen", sagte der Präsident.