Schulungen für Zivilisten:Estlands Drohnen für die Verteidigung gegen Russland
von Natalie Steger
Estland bildet Freiwillige für militärische Zwecke an Drohnen aus. Kenntnisse für den Ernstfall gegen den unberechenbaren Nachbarn. Warum das Land auf Drohnen für jedermann setzt.
In Tallinn sind an diesem Tag 18 Zivilisten entschlossen, der nationalen Sicherheit ihres Landes zu dienen: Ein Kurs im Drohnenfliegen. Solche Ausbildungen sollen Tausende der 1,3 Millionen Einwohner Estlands schulen. Mit dabei: Krista, Angestellte bei einer internationalen Organisation, und Margus, Medienberater. Wie die anderen wollen sie vorbereitet sein für den Ernstfall.
Estländer wollen gegen Russland gewappnet sein
Mit Simulatoren und mit kleinen Drohnen geht es los. Parcoursfliegen im Zimmer, eine Geschicklichkeitsübung, um perspektivisch die Landesverteidigung unterstützen zu können. In Estland gibt es verschiedene Programme, mit denen Bürger an militärische Aktivitäten herangeführt werden sollen. Krista ist Jahrgang 1977 und damit noch zu Sowjetzeiten in Estland geboren. Sie weiß, dass der russische Präsident Putin den Verlust des Baltikums nie verkraftet hat.
Ukraine-Krieg als Wendepunkt
Draußen im estnischen Winterwetter sind die größeren Drohnen dran. Die Aufgabe ist gezieltes Sprengstoffabwerfen auf den potenziellen Feind. Wer das ist, ist für alle hier klar. "The one and only", sagt Margus. Er habe damals 2022 nicht gedacht, dass Russland in die Ukraine einmarschieren würde. Er ist der estnischen Bürgerwehr beigetreten, trainiert regelmäßig militärisch.
Die Kurse sind eine private Initiative des bekannten Technologieunternehmers Taavi Kotka, die vom estnischen Verteidigungsministerium und der Bürgerwehr unterstützt wird.
In Estland gilt Wehrpflicht, aber das Land will die Bevölkerung insgesamt widerstandsfähiger machen. Die Grenze zum großen Nachbarn ist immerhin gut 300 Kilometer lang.
Drohnen als "Adleraugen" in der militärischen Verteidigung - auch für Zivilisten
Genutzt werden praktische Erfahrungen von der Front aus der Ukraine, etwa Szenarien wie Signalverlust oder Einsatz unter Beschuss.
Krista fliegt mittlerweile die großen Drohnen relativ stabil. Gerade in der Ukraine werde klar, wie wichtig dieses Wissen sei.
Drohnen seien unsere Augen im Himmel, sagt der Ausbilder. Und weil sie relativ leicht zu fliegen seien, könnten Zivilisten im Kriegsfall tatsächlich das Militär unterstützen. Außer Sprengstoff abzuwerfen, lernen die Teilnehmer, mit Wind und Wetter umzugehen, den Thermobildschirm und die Drohne an sich zu verstehen.
100 Euro kostet der ganze Tag mit Training und Verpflegung. Allein am ersten Tag nach der Veröffentlichung des Programms "Angry Eagle" meldeten sich mehr als 3.000 Menschen an, die quasi die bösen Adleraugen Estlands sein wollen - im Ernstfall.
