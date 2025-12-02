Drohnenabwehr: Dobrindt stellt neue Einheit der Bundespolizei vor

Drohnenabwehr der Bundespolizei:Dobrindt und der Kampf gegen die Gefahr von oben
von Susanne Seidl
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt stellt die neue Einheit der Bundespolizei vor. Mit geschultem Personal und neuester Technik soll sie Drohnen entdecken und abwehren.
In Ahrendsfelde nahe Berlin präsentierte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt eine neue Einheit, die an Flughäfen, in der Hauptstadt und bundesweit in der Nähe sicherheitsrelevanter Objekte stationiert werden soll. Sie soll möglichst rasch am Einsatzort sein und fremde Drohnen abwehren. Die Bundesregierung will zeigen: Deutschland ist immer besser vorbereitet.
Es geht um den Schutz kritischer Infrastruktur an Häfen, Flughäfen und der Bahn. Bis zu 130 Beamte der Bundespolizei sollen dort künftig schnell gegen Drohnen vorgehen können.
Drohnenabwehr: Eigeninitiativen der Länder
In den einzelnen Bundesländern sind die jeweiligen Landespolizeien für die Sicherheit zuständig, auch für die Drohnenabwehr. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es dafür ein Drohnenkompetenzzentrum. Die geschulten Landespolizisten sollen fremde Drohnen erkennen und ggf. abwehren. Doch die Gewerkschaft der Polizei sowie die oppositionelle CDU kritisieren, das Drohnenkompetenzzentrum existiere nur auf dem Papier, es sei der Aufgabe weder technisch noch personell gewachsen.
Daniel Peters, CDU-Fraktionsvorsitzender im Schweriner Landtag, ist der Meinung, dass sein Land "nicht mal in der Lage" sei, Drohnen zu identifizieren.
Bisher werden unbekannte Drohnen in Mecklenburg-Vorpommern durch Privatleute, Polizei, Bundeswehr und Personal kritischer Infrastruktur gemeldet. So geschehen 180 Mal allein bis Oktober dieses Jahres, erklärt Innenminister Christian Pegel (SPD) in einer Landtagsrede im November. Die meisten Drohnen seien wohl harmloser Natur, so der Minister, etwa von Hobbypiloten gesteuert.
20 davon flogen allerdings über militärischen Liegenschaften und kritischer Infrastruktur. Spionage? Sabotageversuch? Die Drohnenpiloten blieben wie so oft unerkannt.
Zusammenarbeit im Nordverbund
Mecklenburg-Vorpommern setzt nun auf das "Norddeutsche Kompetenzcluster", will die Informations- und Technikbeschaffung beim Kampf gegen fremde Drohnen mit den anderen norddeutschen Ländern bündeln.
Die fünf norddeutschen Bundesländer hätten durch den Zusammenschluss die Chance, gemeinsam die teure Technik zu beschaffen und zu nutzen, so Pegel. Auch der enge Kontakt über die Landesgrenzen hinweg, helfe bei der Erstellung von Lagebildern und bei der Beseitigung von Kompetenzgerangel.
Unternehmen mit kritischer Infrastruktur
Unternehmen kritischer Infrastruktur, wie Norddeutschlands großer Netzbetreiber 50Hertz, sind für den Schutz ihrer Anlagen am Boden und in der Luft selbst zuständig. Sylvia Borcherding vom Stromnetzbetreiber 50Hertz sagt, man könne nicht Hunderte Kilometer Stromnetz überdachen. Aber:
Die Aufgabe der Drohnenabwehr - sie ist für alle Verantwortlichen eine riesige Aufgabe. Und auch wenn sich die Nordländer zusammen getan haben, um diese Aufgabe zu bewältigen, so setzen sie doch zumindest bei der Koordination auf den Bund. Christian Pegel hofft auf ein künftiges Kompetenzzentrum, der die Aufgaben bundesweit vereinheitlicht.
Mit diesem Wunsch geht nicht nur das Land Mecklenburg-Vorpommern in die Innenministerkonferenz nach Bremen. Dort hoffen sie auch mehr zu erfahren über das bereits angekündigte Bundes-Drohnenkompetenzzentrum.
