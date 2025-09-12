Russland meldet ukrainische Drohnenoffensive

Moskau spricht von einer der bislang größten ukrainischen Drohnenattacken: Mehr als 200 der Geräte seien in der Nacht abgefangen worden.

Ukrainische Drohnen: Nach Angaben Moskaus wurden mehr als 200 über Russland abgefangen. (Symbolbild) Quelle: dpa

Russland hat in der Nacht zum Freitag nach eigenen Angaben 221 ukrainische Drohnen abgefangen. In den russischen Regionen Briansk, Smolensk und Leningrad seien die Drohnen von Warnsystemen der russischen Streitkräfte "abgefangen und zerstört" worden, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Morgen.

Es handele sich um einen der größten ukrainischen Drohnenangriffe seit Beginn der russischen Militäroffensive in der Ukraine im Februar 2022.

Auch Drohnen im Nordwesten und über Moskau

Mehr als die Hälfte der Drohnen seien über Briansk und Smolensk, der russischen Grenzregionen zur Ukraine, abgefangen worden, 28 in der nordwestlichen Region Leningrad rund um die zweitgrößte russische Stadt Sankt Petersburg.

Nach Angaben des dortigen Gouverneurs Alexander Drosdenko brach infolge von Drohnenangriffen auf einem Schiff im russischen Ostsee-Hafen Primorsk ein Feuer aus.

Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine auf Kampdrohnen, zuletzt drangen sie auch in Polens Luftraum ein. Zugleich rüstet Moskau für das Manöver Sapad. Analyse bei ZDFheute live. 11.09.2025 | 39:01 min

Über der Hauptstadt Moskau seien neun Drohnen zerstört worden, erklärte das Verteidigungsministerium. Spezialisten würden die auf dem Boden aufgeschlagenen Reste untersuchen, sagte Bürgermeister Sergei Sobyanin.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog