Hitzewelle in China treibt Stromanfrage auf Rekordniveau

Strombedarf erstmals über 1,5 Milliarden Kilowatt

Brütende Hitze und kein Niederschlag: in Teilen Chinas müssen Bauern nach einem Sommer der Wetterextreme ihre Ernte verloren geben. Gleichzeitig stehen auch Klimaanlagen in den Städten still, weil der Strom aus der Wasserkraft fehlt.

Vergangenen Mittwoch überstieg der Strombedarf in China nach Angaben der nationalen Energiebehörde erstmals die Marke von 1,5 Milliarden Kilowatt. Es war bereits das dritte Mal in diesem Monat, dass ein Rekord aufgestellt wurde.

Rekordhitze: Temperaturen über 40 Grad

Seit Mitte März habe es so viele Tage mit Temperaturen von mindestens 35 Grad gegeben wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen, sagte der stellvertretende Direktor des Nationalen Klimazentrums, Jia Xiaolong. In den Provinzen Henan, Hubei, Shandong, Sichuan, Shaanxi und Xinjiang wurden neue Höchstwerte gemessen.

An 152 Wetterstationen wurden in den vergangenen zwei Wochen Temperaturen von mehr als 40 Grad registriert. In Xinjiang wurde sogar ein Spitzenwert von 48,7 Grad gemessen. Der August könne ähnlich warm oder sogar noch heißer werden als in den vergangenen Jahren, sagte Jia. Weitere Temperaturrekorde schloss er nicht aus.