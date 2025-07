Extreme Hitze: Arbeitsverbote wegen Hitzewelle in Griechenland

Bereits in den Morgenstunden herrschen über 30 Grad, im Laufe des Tages klettert das Thermometer auf über 40 Grad und auch nachts kühlt es kaum ab. In Griechenland und der Türkei macht erneut eine Hitzewelle den Menschen das Leben schwer. Dabei ist der Höhepunkt noch gar nicht erreicht: Am Donnerstag und Freitag soll es noch heißer werden als jetzt schon.

Arbeitsverbot in den Mittagsstunden für alle Arbeiten im Freien: Mit dieser Maßnahme werden in Griechenland nicht nur Bauarbeiter und Beschäftigte in der Landwirtschaft, sondern auch Lieferdienst-Mitarbeiter geschützt. Nur wer über ein Auto mit Klimaanlage verfügt, darf Pizza und anderes Essen ausfahren. Motorrad- und Fahrradlieferanten ist das vorerst in der Mittagszeit gesetzlich verboten, bis die Hitzewelle wieder abklingt.