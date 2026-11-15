Regen und Wolken bestimmen das Wetter zum Start in die neue Woche. Tiefdruckgebiete bescheren teils nicht nur Niederschlag, sondern auch Sturm. Und: Nachts kann es glatt werden.

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung 14.11.2026 | 1:15 min

Weite Teile Deutschlands starten mit trübem Wetter in die neue Woche. "In den kommenden Tagen geben sich von Westen her immer wieder Tiefdruckgebiete oder deren Ausläufer die Klinke in die Hand und bescheren Deutschland regnerisches und windiges, teils stürmisches Wetter", erklärte Meteorologin Tanja Egerer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main.

Am Sonntag ziehen zunehmend Wolken im Osten und Südosten auf. Vergebens sucht man die Sonne auch in der Westhälfte, dort fällt der Vorhersage zufolge immer wieder leichter Regen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 15 Grad am südlichen Oberrhein, im Westen werden bis zu zwölf Grad erwartet. In Teilen Niederbayerns und der Oberpfalz bleibt es mit gerade einmal vier Grad deutlich kälter. Teils stürmisch frischt der Wind zum Nachmittag an der See und im Bergland auf.

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Wetter am Montag: Teils Glätte in der Nacht, Wolken am Tag

Quelle: ZDF

In der Nacht zum Montag können glatte Straßen im Südosten oder in den östlichen Mittelgebirgen laut DWD nicht ausgeschlossen werden. Grund sind bei niedrigen Temperaturen neue Regenfälle, die sich gen Osten ausbreiten. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und minus 1 Grad im Südosten, sonst zwischen 10 und 4 Grad.

Das Wetter zum Wochenstart wird nass. Wichtiges Accessoire: Der Regenschirm. Quelle: dpa

Der Montag beginnt verbreitet nass mit einer flächendeckenden, grauen Wolkendecke, die erst am Nachmittag an der Ostsee vorübergehend aufreißt. In Mitteldeutschland soll es ebenfalls zeitweise trocken bleiben. Die Temperaturen klettern dabei auf acht bis 14 Grad. Aus West und Südwest kommender Wind frischt zu starken Böen auf, die im Bergland teils zu schwerem Sturm führen können, wie die Wetterexperten berichten.

Regenschirm auch am Dienstag nicht vergessen

In der Nacht zum Dienstag wird der Regen im Norden und Nordosten langsam zu einzelnen Schauern, die ebenso wie einzelne Gewitter an der Nordsee irgendwann vollständig abklingen. Von Südwesten her ziehen in den Nachtstunden neue Wolken auf, die bei Temperaturen zwischen neun Grad am Oberrhein und null Grad im Norden teils kräftigen Regen bringen.

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Verzichten sollte man auf den Regenschirm auch am Dienstag nicht, wenn sich von der Südwesthälfte her gen Norden Regenwolken ausbreiten. Im Südwesten und Westen seien lokale Gewitter und Sturmböen nicht ausgeschlossen, so die Meteorologen. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 18 Grad am Oberrhein, 15 Grad im Südwesten und gerade einmal vier Grad im Norden.