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Panorama

Wetteraussichten: Wochenende winkt mit sommerlichen Temperaturen

Wetteraussichten:Wochenende winkt mit sommerlichen Temperaturen

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Heute braucht man in Teilen Deutschlands einen Regenschirm, doch am Samstag wird es sommerlich: Am Feiertags-Wochenende steigen die Temperaturen - bis zu 24 Grad werden erwartet.

Benjamin Stöwe präsentiert das Wetter

Heute ist es im Westen sonniger und im Osten bewölkter. Von Ostsee bis Allgäu ein Regenband, das sich im Laufe des Tages auflöst. Die Tageshöchsttemperaturen liegen dabei zwischen 16 und 23 Grad.

02.10.2026 | 3:49 min

Deutschland erwarten zum Feiertags-Wochenende weiterhin spätsommerliche Temperaturen bis zu 24 Grad. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) trüben Schauer oder Gewitter die Aussichten dabei nur vereinzelt.

Am Freitag zeigt sich das Wetter zunächst noch wechselhaft. Vor allem in den frühen Morgenstunden fällt in der Westhälfte Deutschlands teils kräftiger Regen. Im Laufe des Tages lockern die Wolken zunehmend auf. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 23 Grad. Am freundlichsten wird es laut DWD im Westen und Nordwesten.

Das zum Teil ausgetrocknete Flussbett des Rheins bei Köln.

Der diesjährige Sommer hat die Folgen der Klimakrise vor allem durch hohe Temperaturen gezeigt. Es war der zweitwärmste Sommer, der in Deutschland jemals gemessen wurde.

31.08.2026 | 1:23 min

Viel Sonnenschein am Feiertag

Der Samstag bringt nach Auflösung morgendlichen Nebels zum Tag der Deutschen Einheit viel Sonnenschein und nur wenige Wolken. Es werden maximal 24 Grad erreicht. In der Nacht zu Sonntag können an der Küste und im Westen vereinzelt Schauer aufziehen. Die Werte sinken dabei nicht unter sechs Grad, so der DWD.

Zum Ende des Wochenendes wird es wieder wechselhafter und die nächtlichen Schauer setzen sich zum Teil fort. Vor allem im Norden und Nordosten kann es in den frühen und späten Tagesstunden regnen oder gewittern. Sonst bleibt es meist sonnig oder locker bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 23 Grad.

Nachrichten | Wetter
:Das Wetter

Sonne, Regen, Sturm? Die ZDF-Meteorologinnen und -Meteorologen wissen, wie das Wetter wird. Die Vorhersage für Ihren Wohnort, deutschland- und europaweit.
ZDF Wetter
Quelle: dpa
Über das Wetter berichtet das ZDF in mehreren Sendungen, unter anderem im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF am 02.10.2026 ab 5:30 Uhr.
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Deutschland

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