Hubschrauber in Los Angeles abgestürzt - Mehrere Tote

Bei einem Helikopter-Absturz in Los Angeles sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Der Hubschrauber war im Auftrag von NBC unterwegs, um über einen Unfall zu berichten.

Ein Hubschrauber des Senders NBC ist in Los Angeles abgestürzt, als er unterwegs war, um über einen Verkehrsunfall zu berichten. Mindestens drei Menschen kamen ums Leben. 16.09.2026 | 0:20 min

Beim Absturz eines Hubschraubers im Auftrag des Nachrichtensenders NBC Los Angeles sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern sei eine Journalistin, der Pilot der Maschine und ein Fußgänger, berichtete NBC News unter Berufung auf die Feuerwehr. Mindestens zwei weitere Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es.

Journalistin in Hubschrauber sollte über Unfall berichten

Der Hubschrauber des Unternehmens Angel City Air sei zum Zeitpunkt des Absturzes im Auftrag des Lokalsenders NBC Los Angeles unterwegs gewesen, um über einen Verkehrsunfall in unmittelbarer Nähe zu berichten.

Ein Auto war demnach mit einem Linienbus zusammengestoßen, dabei seien mindestens zwei Menschen getötet und sechs weitere verletzt worden. Örtlichen Medien zufolge flogen im Anschluss mehrere Nachrichtensender mit Hubschraubern über die Unfallstelle und berichteten über den Zusammenstoß.

Kurz vor dem Absturz habe der Sender den Kontakt zu den Menschen an Bord verloren, hieß es. Das Hubschrauber-Unternehmen äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Mehr als 50 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Der Helikopter stürzte den Angaben zufolge am Dienstagabend (Ortszeit) im nordwestlichen Stadtteil Chatsworth zwischen zwei Geschäftsgebäuden auf einen Parkplatz ab und ging in Flammen auf. Mehr als 50 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen, um den Brand zu löschen, teilte die Feuerwehr mit.

Der Hubschrauber stürzte im Stadtteil Chatsworth zwischen zwei Geschäftsgebäuden ab. Quelle: epa | Chris Torres

Wie es zu dem Absturz kam, war zunächst nicht bekannt. Der Vorfall wird von der US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB und der Luftfahrtbehörde (FAA) untersucht.

Bürgermeisterin: "Tragische Nacht" für Los Angeles

"Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt den Familien, Freunden und Kollegen der Menschen, die ihr Leben verloren haben", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von NBC Los Angeles und seinem spanischsprachigen Schwestersender Telemundo 52.

Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, sprach von einer "tragischen Nacht" für die Stadt. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom sprach den Angehörigen der Opfer beider Unfälle sein Beileid aus.

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Quelle: dpa, AP