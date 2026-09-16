Weltozontag:Ozonloch klein wie selten - aber Europas UV-Strahlung steigt
Das Ozonloch über der Antarktis ist 2025 so klein gewesen wie selten. Das berichtet die Weltwetterorganisation (WMO). Allerdings habe die UV-Strahlung zuletzt zugenommen.
Das Ozonloch über der Antarktis war 2025 so klein wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Der Erfolg gilt als Folge des FCKW-Verbots. Doch während sich die Ozonschicht erholt, nimmt die UV-Strahlung in Teilen Europas weiter zu.
Es sei das zweite Jahr in Folge, dass sowohl die horizontale Ausdehnung als auch die vertikale Tiefe deutlich unter dem Durchschnitt der Jahre 1990 bis 2010 lagen, berichtet die Weltwetterorganisation (WMO).
Anlässlich des jährlichen Weltozontages am 16. September sagte WMO-Chefin Celeste Saulo:
Ozonschicht erholt sich nach FCKW-Verbot
Die WMO führt den Erfolg auf das Montrealer Protokoll von 1987 zurück. Auf dieser Basis wurden schädliche Stoffe wie Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) schrittweise verboten. Diese hatten das 1985 erstmals beschriebene Loch über der Antarktis verursacht. Die Substanzen wurden unter anderem in Kühlanlagen und Löschschäumen eingesetzt.
Die Ozonschicht ist wichtig, weil sie Menschen und die Erde vor gefährlichen UV-Strahlen der Sonne schützt. Diese können zum Beispiel Hautkrebs verursachen.
UV-Strahlung in Europa gestiegen.
Auch über der Arktis deute der langfristige Trend auf eine Erholung der Ozonschicht hin, sagte Paolo Laj, Leiter des WMO-Programms für atmosphärische Beobachtungen. 2025 seien die Ozonwerte wegen anderer meteorologischer Phänomene über einigen Gebieten der nördlichen Hemisphäre gesunken.
Dabei handele es sich aber nicht um ein Loch wie über der Antarktis. Vielmehr gebe es dort vorübergehend eine Art Verdünnungseffekt.
In Teilen Europas habe die UV-Strahlung seit Mitte der 1990er Jahre um bis zu 20 Prozent zugenommen, heißt es in dem jährlichen WMO-Ozonbulletin. Das liege vor allem daran, dass es dort weniger Wolken gebe und die Sonnenscheindauer damit steige. Daher heißt es weiter:
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