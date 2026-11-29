Wenn die Schulter "einfriert", kann jede Bewegung schmerzen. Ein gezielter Verschluss kleiner Blutgefäße soll die Entzündung bremsen. Wie erfolgreich ist die Methode aus Japan?

Steife Schultern, verspannter Nacken? Viele kämpfen täglich mit Schmerzen. Ungewöhnliche Therapien machen Hoffnung. Von Mikropartikeln über Stammzellen bis Dry Needling: Was steckt dahinter? 26.11.2026 | 43:29 min

Désirée Braun aus dem Saarland leidet unter einer Frozen Shoulder. Die rechte Schulter der 49-Jährigen ist so versteift, dass sie ihren Arm kaum hochheben kann.

Die Hausärztin spürt diese Einschränkungen deutlich, sowohl in ihrer Freizeit als auch in ihrem Beruf. Seit eineinhalb Jahren schon kann sie keine Ultraschalls mehr machen, erzählt sie.

Und die Maus musste ich auf links umstellen, weil der Bewegungsumfang meines rechten Armes gar nicht mehr ausreicht, um die Maus mit rechts zu bedienen. „ Désirée Braun, Patientin

Frozen Shoulder: Frauen häufiger betroffen als Männer

Désirée Braun hatte keinen Unfall, kein Trauma, keine Vorerkrankung - plötzlich waren die Schmerzen einfach da. Damit ist sie nicht allein. Zwei bis fünf Prozent der Bevölkerung entwickeln im Laufe ihres Lebens eine Frozen Shoulder. Betroffen sind vor allem Frauen zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr.

Hausärztin Dr. Désirée Braun leidet seit vielen Jahren an einer Frozen Shoulder, einer schmerzhaften Versteifung der Schulter. Gartenarbeit kann sie nur eingeschränkt machen. Quelle: ZDF

Erkrankung verläuft oft in drei Phasen



In der sogenannten Freezing-Phase treten vor allem nachts brennende Schmerzen auf.

Anschließend versteift die Schulter zunehmend.

In der Auftauphase bessern sich die Beschwerden wieder. Es ist eine entzündliche Erkrankung der Gelenkkapsel, die oft in drei Phasen verläuft.

Der ganze Prozess kann bis zu vier Jahre dauern.

Bei der Frozen Shoulder ist das Problem, dass man gar nicht weiß, woher das eigentlich kommt. „ Prof. Dr. Marcus Katoh, Helios Klinikum Krefeld

Weder eine klassische Physiotherapie noch die Behandlung durch Schmerzmittel haben Désirée Braun bisher langfristig geholfen. Eine Cortison-Therapie half zwar, verursachte aber eine monatelange Sehstörung. Dann hat sie von dem innovativen Verfahren des Helios Klinikums in Krefeld erfahren.

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TAPE-Verfahren: Verschluss krankhafter Gefäße

Désirée Braun entscheidet sich für die sogenannte Gelenkembolisation, kurz TAPE (Transarterielle Periartikuläre Embolisation). Der Radiologe Marcus Katoh hat diese minimalinvasive Behandlung bei ihr durchgeführt.

Prof. Marcus Katoh behandelt die krankhaften Gefäße in der Schulter, die für die Frozen Shoulder verantwortlich sind. Quelle: ZDF

Bei dem Verfahren schiebt Katoh über eine Arterie einen hauchdünnen Katheter bis zur Schulter und navigiert ihn unter Röntgenkontrolle durch die Blutgefäße. Dann beginnt er mit der Injektion der Partikel.

Diese Mikropartikel verschließen krankhafte Gefäße, die sich infolge der Entzündung gebildet haben. Das Blut gerinnt, die Gefäße vernarben und können die Entzündung nicht länger versorgen.

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Methode kommt aus Japan

Die klassische Embolisation wird in der Medizin seit vielen Jahren unter anderem zur Behandlung von Tumoren eingesetzt. Die Idee, das Verfahren auch gegen Gelenkschmerzen zu nutzen, stammt aus Japan. Dort wird es seit mehr als zehn Jahren erfolgreich eingesetzt. "Ich bin halber Japaner und hatte das Glück, sehr früh mit den Kollegen, die das in Japan etabliert haben, ins Gespräch zu kommen", erklärt Katoh.

Und dann haben wir hier in Krefeld diese Behandlung aus Japan importiert. „ Prof. Dr. Marcus Katoh, Helios Klinikum Krefeld

Diese Methode wird auch bei Patienten mit Arthrose sowie Menschen mit einem Tennis- oder Golfer-Ellenbogen angewendet.

Das Auftauen der Schulter einleiten

Laut Katoh berichten rund 80 Prozent der behandelten Patienten über eine spürbare Besserung ihrer Beschwerden nach dieser Behandlung.

Désirée Braun musste allerdings zwei Monate auf die erhoffte Wirkung warten. Damit gehört sie zu den Patienten, bei denen die Wirkung erst verzögert einsetzt. "Also im Grunde genommen haben wir damit tatsächlich die Auftauphase initiiert," freut sich Katoh über das Ergebnis.

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Auch wenn sich die Schulter noch nicht ganz wie früher anfühlt, kann Désirée Braun ihren Arm wieder deutlich besser bewegen, berichtet sie. "Das gibt mir ein Gefühl zurück im Leben zu sein, wieder am Alltag teilhaben zu können, ohne diesen massiven Einschränkungen."

Es gibt mir wieder ein Stück Normalität zurück. „ Désirée Braun, Patientin

Die Kosten für die Behandlung können in Deutschland nach einer Einzelfallprüfung von den Krankenkassen übernommen werden.