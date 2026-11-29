Chronische Schulterschmerzen:Frozen Shoulder: Neue Hoffnung durch Vernarben von Gefäßen
von Viktoria Timkanicova
Wenn die Schulter "einfriert", kann jede Bewegung schmerzen. Ein gezielter Verschluss kleiner Blutgefäße soll die Entzündung bremsen. Wie erfolgreich ist die Methode aus Japan?
Désirée Braun aus dem Saarland leidet unter einer Frozen Shoulder. Die rechte Schulter der 49-Jährigen ist so versteift, dass sie ihren Arm kaum hochheben kann.
Die Hausärztin spürt diese Einschränkungen deutlich, sowohl in ihrer Freizeit als auch in ihrem Beruf. Seit eineinhalb Jahren schon kann sie keine Ultraschalls mehr machen, erzählt sie.
Frozen Shoulder: Frauen häufiger betroffen als Männer
Désirée Braun hatte keinen Unfall, kein Trauma, keine Vorerkrankung - plötzlich waren die Schmerzen einfach da. Damit ist sie nicht allein. Zwei bis fünf Prozent der Bevölkerung entwickeln im Laufe ihres Lebens eine Frozen Shoulder. Betroffen sind vor allem Frauen zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr.
Erkrankung verläuft oft in drei Phasen
- In der sogenannten Freezing-Phase treten vor allem nachts brennende Schmerzen auf.
- Anschließend versteift die Schulter zunehmend.
- In der Auftauphase bessern sich die Beschwerden wieder.
Der ganze Prozess kann bis zu vier Jahre dauern.
Weder eine klassische Physiotherapie noch die Behandlung durch Schmerzmittel haben Désirée Braun bisher langfristig geholfen. Eine Cortison-Therapie half zwar, verursachte aber eine monatelange Sehstörung. Dann hat sie von dem innovativen Verfahren des Helios Klinikums in Krefeld erfahren.
TAPE-Verfahren: Verschluss krankhafter Gefäße
Désirée Braun entscheidet sich für die sogenannte Gelenkembolisation, kurz TAPE (Transarterielle Periartikuläre Embolisation). Der Radiologe Marcus Katoh hat diese minimalinvasive Behandlung bei ihr durchgeführt.
Bei dem Verfahren schiebt Katoh über eine Arterie einen hauchdünnen Katheter bis zur Schulter und navigiert ihn unter Röntgenkontrolle durch die Blutgefäße. Dann beginnt er mit der Injektion der Partikel.
Diese Mikropartikel verschließen krankhafte Gefäße, die sich infolge der Entzündung gebildet haben. Das Blut gerinnt, die Gefäße vernarben und können die Entzündung nicht länger versorgen.
Methode kommt aus Japan
Die klassische Embolisation wird in der Medizin seit vielen Jahren unter anderem zur Behandlung von Tumoren eingesetzt. Die Idee, das Verfahren auch gegen Gelenkschmerzen zu nutzen, stammt aus Japan. Dort wird es seit mehr als zehn Jahren erfolgreich eingesetzt. "Ich bin halber Japaner und hatte das Glück, sehr früh mit den Kollegen, die das in Japan etabliert haben, ins Gespräch zu kommen", erklärt Katoh.
Diese Methode wird auch bei Patienten mit Arthrose sowie Menschen mit einem Tennis- oder Golfer-Ellenbogen angewendet.
Das Auftauen der Schulter einleiten
Laut Katoh berichten rund 80 Prozent der behandelten Patienten über eine spürbare Besserung ihrer Beschwerden nach dieser Behandlung.
Désirée Braun musste allerdings zwei Monate auf die erhoffte Wirkung warten. Damit gehört sie zu den Patienten, bei denen die Wirkung erst verzögert einsetzt. "Also im Grunde genommen haben wir damit tatsächlich die Auftauphase initiiert," freut sich Katoh über das Ergebnis.
Auch wenn sich die Schulter noch nicht ganz wie früher anfühlt, kann Désirée Braun ihren Arm wieder deutlich besser bewegen, berichtet sie. "Das gibt mir ein Gefühl zurück im Leben zu sein, wieder am Alltag teilhaben zu können, ohne diesen massiven Einschränkungen."
Die Kosten für die Behandlung können in Deutschland nach einer Einzelfallprüfung von den Krankenkassen übernommen werden.
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