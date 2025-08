Rheingau Musik Festival: Junge Talente sind "unsere DNA"

Man mag seinen Augen und Ohren kaum trauen. Mitten in Wiesbaden in einem der spektakulärsten Museums-Neubauten der letzten Jahre, wummern elektronische Tango-Klänge durch die Räume. Während einige Besucher noch die abstrakten Gemälde im Museum Reinhard Ernst betrachten, wippen andere schon unruhig vor der kleinen Bühne, hinter der eine monumentale Skulptur von Tony Cragg acht Meter in die Höhe ragt.

Rheingau-Musik-Festival erfindet sich neu

Von Anfang an war es ihm dabei wichtig, neben den Stars der Szene auch junge Talente in den Fokus zu rücken. "Das ist unsere DNA", meint Hermann im ZDF-Interview.

Künstler aus ganz Europa in Hessen

Einer der "jungen Wilden", die in diesem Jahr eine Bühne auf dem RMF bekommen, ist Lukas Sternath aus Wien. Gerade mal 24 Jahre alt darf der Pianist im Schloss Johannisberg Werke von Beethoven, Schumann und Liszt präsentieren. Dabei hatte er als Kind gar kein Interesse an klassischer Musik. "Gott sei Dank war mein Klavierlehrer Jazzer, mit Lust am Improvisieren." Das hat ihn damals bei der Stange bzw. am Klavier gehalten.