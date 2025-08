Der Vertrag sieht offenbar auch einen Deal mit US-amerikanischen Investoren bei der Ausbeutung der Rohstoffvorkommen in den Kivu-Provinzen im Ostkongo vor. Nach einem Bericht der " Financial Times " möchte ein Trump-Vertrauter Zugriff auf die Bodenschätze bekommen. Die Investmentfirma "America First Global" des Texaners Gentry Beach will als Mitglied eines Konsortiums in die Minen von Rubaya investieren. Im Gegenzug soll das Coltan über Firmen in Ruanda weiterverarbeitet und vermarktet werden.