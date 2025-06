Musk: "Ich nehme keine Drogen" - Angeblicher Ketamin-Konsum

Der Bericht hatte am Freitag in Washington für Wirbel gesorgt. Kurz vor einem gemeinsamen Auftritt von Musk mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus berichtete die Zeitung, der Tesla - und SpaceX-Chef habe während des Wahlkampfs 2024 so viel Ketamin eingenommen, dass er dadurch Blasenprobleme bekommen habe.