Broad Peak: Zwei Tote, Nirmal Purja nach Lawinenunglück vermisst

Bei einer Expedition am Broad Peak in Pakistan sind nach einem Lawinenunglück mindestens zwei Bergsteiger gestorben. Mehrere Alpinisten, darunter Nirmal Purja, gelten als vermisst.

Nach einer Lawine am Broad Peak im Karakorum-Gebirge sind mindestens zwei Bergsteiger gestorben, mehrere werden vermisst, darunter auch Rekordkletterer Nirmal Purja. 31.07.2026 | 0:28 min

Mindestens zwei Alpinisten einer internationalen Bergsteigermission um den bekannten Extremsportler Nirmal Purja sind tot. Nach einem schweren Lawinenunglück im pakistanischen Karakorum-Gebirge seien zwei weitere Körper gefunden, jedoch bisher nicht für tot erklärt worden, teilte der Alpine Club Pakistan (ACP) der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Rest des Teams sei vermisst. Der GPS-Tracker von Nirmal Purja zeige derzeit noch Bewegung, hieß es weiter.

Man habe den Kontakt zu dem Team am Broad Peak - ein Berg mit rund 8.050 Metern Höhe - am Donnerstag verloren, berichtete die Bergsteigerorganisation. Eine Helikopter-gestützte Suchaktion laufe derzeit weiter.

Acht Bersteiger gelten noch als vermisst

Eine omanische Alpinistin und ein nepalesischer Bergsteiger sind nach Angaben des ACP tot. Fünf Bergsteiger aus Nepal, ein Bergsteiger aus Pakistan, ein chinesischer Bergsteiger und eine Alpinistin aus den USA gelten derzeit noch als vermisst.

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Am Abend teilte der ACP auf Instagram mit, die Körper von sieben Menschen seien mittels Drohne gesehen worden. "Allerdings lassen sich ihr Zustand und ihre Identität bislang noch nicht bestätigen." Das Bodenrettungsteam werde die Suchaktion in der Früh fortsetzen.

Der Broad Peak im Karakorum-Gebirge an der Grenze zwischen Pakistan und China ist mit rund 8.050 Metern der zwölfthöchste Berg der Erde. Quelle: ZDF

Rekord-Kletterer Purja aus Netflix-Doku unter Vermissten

Die Expedition sei von Nirmal Purja, dem bekannten nepalesischstämmigen Alpinisten mit britischer Staatsangehörigkeit, geleitet worden, hieß es vom ACP. Purja machte unter anderem internationale Schlagzeilen, nachdem er im 2019 alle 14 Achttausender weltweit innerhalb von sieben Monaten erklommen hatte. Das war ein Rekord. Im August 2023 wurde Purjas Rekord von einer Norwegerin und einem Nepalesen im Team übertroffen.

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Den Broad Peak zu besteigen, sei ursprünglich nicht Teil seines Plans gewesen, schrieb Purja am Montag bei seinem letzten Beitrag auf der Plattform X. Nach einer Besteigung des Gasherbrum II - einem weiteren pakistanischen Achttausender - fehlte ihm lediglich die Besteigung des Broad Peak, um der erste Mensch zu sein, der alle 14 Achttausender ohne Sauerstoff zweimal bestiegen habe, schrieb er.

Broad Peak ist der zwöflthöchste Berg der Welt

Die Netflix-Produktion "14 Peaks: Nothing is Impossible" widmet sich seiner Leistung. Sie zeigt die extremen Wetterbedingungen, denen Bergsteiger in den Höhen ausgesetzt sind und handelt von dem Balanceakt zwischen Leben und Tod bei Purjas Extrem-Expedition.

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Zuvor veröffentlichte er unter dem Namen Nimsdai Purja eine Autobiografie als Bestseller. Eine deutsche Fassung erschien im Jahr 2022 unter dem Titel "Jenseits des Möglichen: 1 Mann, 6 Weltrekorde, 14 Achttausender".

Der Broad Peak ist der zwölfthöchste Berg der Erde und liegt im Karakorum-Gebirge auf der Grenze zwischen Pakistan und China. Die Region im hohen Norden Pakistan zieht jährlich viele internationale Bergsteiger-Expeditionen an.

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Quelle: dpa