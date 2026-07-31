Migranten in Ceuta: 25.000 wieder in Marokko - alles im Liveblog

"Was wir wissen, ist, dass die Zahl der Menschen, die allein in den letzten 24 Stunden nach Ceuta kam, höher ist, als die Zahl, die an irgendeinem Tag während der Flüchtlingskrise 2015 in der Ägäis auf den griechischen Inseln angekommen ist", erklärt Migrationsforscher Gerald Knaus bei ZDFheute live.

Die Lage sei außergewöhnlich. An einem Tag seien aus Marokko mehr Menschen nach Ceuta gekommen, "als im ganzen letzten Jahr an allen Grenzübergängen aus Afrika in Spanien angekommen" seien, so der Experte.

Die Zahl der irregulären Migranten in Spanien sei in den vergangenen drei Jahren drastisch gesunken. Im gesamten ersten Halbjahr 2026 seien es 12.000 Menschen gewesen, so Knaus. Die Situation habe nichts mit der spanischen Migrationspolitik zu tun. Der Blick müsse sich auf Marokko richten "und was Marokko hier in den letzten Tagen getan hat, um es zuzulassen, dass so viele Menschen in so kurzer Zeit diese Exklave überrennen".