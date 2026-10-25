Mit Trio schreibt er deutsche Popgeschichte, startet eine erfolgreiche Solokarriere. Seit ein paar Jahren hat er sich zurückgezogen.

80. Geburtstag von Stephan Remmler: Ein Rückblick auf die Karriere der NDW-Ikone – von den Trio-Hits bis zu seinen Solo-Erfolgen. 23.10.2026 | 3:28 min

Stephan Remmler ist vermutlich der Typ, der immer genau das gemacht hat, worauf er Lust hatte. Die Musik ist schon immer seine große Liebe. Früh war er Fan von Elvis Presley. Seine ersten eigenen Schritte führen ihn Mitte der 60er Jahre zu Gesangswettbewerben. Diese gewinnt Remmler, durfte in Folge auch außer Konkurrenz auftreten. Es folgten erste Bands und Auftritte im legendären Hamburger "Star Club" auf der Reeperbahn. In den 70er-Jahren versuchte sich Remmler als Schlagersänger "Rex Carter".

Nach der Bundeswehr studiert Remmler Lehramt und wird tatsächlich Lehrer an einer Hauptschule. Doch die Musik lässt ihn nie los.

"Ich bin gut als Lehrer zurechtgekommen, aber ich wusste, das kann noch nicht alles sein. Da muss noch was passieren", erinnert sich Remmler 2006 im Interview bei Volle Kanne - Service täglich im ZDF.

Und das tut es auch.

Sie gilt als kreativste Phase in der Geschichte der deutschen Popmusik - die Neue Deutsche Welle. Warum stieg die NDW so kometenhaft auf, um dann schon bald wieder zu verglühen? 16.04.2023 | 44:50 min

Mit Trio zum Welthit

1979 gründet er mit Schlagzeuger Peter Behrens und Gitarrist "Kralle" Krawinkel die Band Trio und schreibt Musikgeschichte. "Da Da Da" wird zum Welthit, Trio zum Aushängeschild der "Neuen Deutschen Welle".

Minimalismus ist das Motto der Band. So klingt die Musik, so inszeniert sich die Band im Fernsehen. Schlagzeuger Peter Behrens trommelt nur auf Bassdrum und Snare, im Stehen, und isst nebenbei einen Apfel. Dazu Remmler mit dem Minikeyboard und Krawinkel mit Sonnenkäppi und E-Gitarre. Für die Schlagerfans der Hitparade damals ein Schock.

Mitglieder der Band "Trio" im Jahr 1983: Stephan Remmler, Peter Behrens und Kralle Krawinkel (von links nach rechts). Quelle: dpa

Eine Band, die polarisiert

"Trio haben natürlich polarisiert. Mit ihren Texten und der Musik. Mit ihrem Minimalismus. Auf viele Leute wirkte das so, als könne das jeder. Remmler selbst hat oft genug gesagt, dass das auch jeder kann, hat aber auch gesagt, dass Trio nicht in erster Linie polarisieren wollten. Trio waren nur ihrer Musik verpflichtet," sagt Musikjournalist Christof Leim.

Mit "Anna-Lass mich rein, lass mich raus", "Bum-Bum" und "Herz ist Trumpf" landen Trio in der Folgezeit weitere Hits.

Schrill, bunt, spaßige Texte - an den Songs der Neuen deutschen Welle kommt man Anfang der 80er Jahre nicht vorbei. Wir erinnern an den Hype um die Hits der NDW vor 40 Jahren. 06.04.2023 | 9:24 min

Erfolg, Geld und das Ende von Trio

Das erste Album der Band wird im Bandhaus in Großenkneten auf der Regenterstraße 10a produziert. Adresse und Telefonnummer prangen dann auch auf dem ersten Album. "Das Telefon stand nicht still", erinnert sich Remmler, "da haben wir auf eine der Singles unsere Kontonummer gepackt. Das war leider nicht so erfolgreich."

Drei Platten nehmen Trio zusammen auf. Dann ist die Luft raus. Eine Wiedervereinigung hat es nie gegeben. Remmler und Krawinkel verdienen auch nach dem Ende der Band gutes Geld mit den Tantiemen von Trio. Schlagzeuger Behrens sieht von dem Geld der Gema nichts. Darüber schreibt Behrens auch in seiner Biografie.

In den 80er-Jahren wird die Schlagerwelt ordentlich aufgemischt: Die Neue Deutsche Welle bringt frische Töne in die Hitparaden, Rock und Volksmusik mischen sich mit dem Schlager. 20.01.2024 | 44:35 min

Vom NDW-Pionier zum Solo-Star

Nach dem Ende von Trio macht Stephan Remmler solo weiter und landet ganz andere Hits. Seine vergnüglichen Alltagsbeobachtungen verpackt er jetzt fast schlagerhaft oder poppig, ohne dabei zu gefällig zu werden. "Keine Sterne in Athen", "Alles hat ein Ende - Nur die Wurst hat zwei", "Vogel der Nacht" oder "Einer ist immer Loser", sie alle werden große Solohits.

Ein Leben abseits der Öffentlichkeit

Mitt der 1990er-Jahre zieht sich Remmler aus dem Musikgeschäft in das Familienleben zurück. Später macht er mit seinen drei Söhnen verschiedene Musikprojekte. 2006 erscheint noch einmal eine Soloplatte. In der Folge arbeitet Remmler noch gelegentlich als Gast mit diversen Musikern zusammen, liest Hörbücher und schreibt ein Kinderbuch. Seinen letzten öffentlichen Auftritt absolviert er vor zehn Jahren bei Florian Silbereisen. Seitdem ist es still geworden um den charismatischen Sänger.

Remmler lebt auf Lanzarote und in der Schweiz. Irgendwo dort wird er seinen 80. Geburtstag feiern und vermutlich mit einem Lächeln auf sein musikalisches Leben blicken.

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.