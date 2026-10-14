Mehr als "Mutter Ikki": Die neue Generation im Deutschrap

Frauen im Rap sind sichtbarer denn je: Die Sängerin Ikkimel ist im Mainstream angekommen, polarisiert und inspiriert andere Künstlerinnen - eine neue Generation von Rapperinnnen.

Lange mussten Frauen um ihren Platz im Deutschrap kämpfen. Heute sind Rapperinnen medial sichtbarer denn je: Eine von ihnen ist Ikkimel. Sie ist im Mainstream angekommen, polarisiert und inspiriert. 12.10.2026 | 2:49 min

Vor zehn Jahren beginnt Sarah4k zuhause Musik zu produzieren. Rap wird für sie zum Ventil, für alltägliche Situationen und Erfahrungen, die sie wütend machen. Sie selbst beschreibt ihre Musik als laut und ehrlich. In ihren Texten kritisiert sie Männer und ihre Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen, sie spricht über gesellschaftliche Normen und Konventionen, die aufgebrochen werden sollen, und nennt sich und ihre Mädels "Bitches".

Seit zwei Jahren kann sie von der Musik leben und erreicht vor allem viele Frauen und queere Personen, die sich von ihren Themen angesprochen fühlen.

Ich möchte, dass die Leute durch meine Musik Spaß haben, sich trauen laut zu sein, sie selbst zu sein, wütend zu sein. Viele, vor allem jüngere Frauen, konnten das nie, weil sie immer perfekt sein müssen. „ Sarah4k

Rappen über Sex, Körper und Machtverhältnisse

Immer mehr Frauen nutzen Rap als Ausdrucksform und werden sichtbarer, mit Texten, die lange als männliche Domäne galten. Sie rappen über Sex, ihren Körper und Machtverhältnisse, inszenieren sich selbstbewusst und spielen mit Begriffen wie "Bad Bitch".

Was für manche provoziert, bedeutet für andere Wiedererkennung und Selbstermächtigung. Die Soziologin und Rap-Forscherin Heidi Süß bezeichnet die zunehmende Sichtbarkeit von Frauen im deutschsprachigen Rap als die "bedeutendste Entwicklung" der Rap-Szene in den vergangenen 20 Jahren.

Weibliche Sexualität, Selbstbefriedigung, Orgasmen oder Männer unterzuordnen, ist nicht der neueste Trend. Trotzdem gab es das in dieser Breite, wie jetzt, im deutschsprachigen Raum so noch nicht. „ Professorin Heidi Süß

Ikkimel-Auftritt im Moma sorgte für Kontroversen

Die Rapperin Ikkimel ist mit ihrer Musik inzwischen im Mainstream angekommen. Ikkimel steht für einen besonders provokanten, sexuell expliziten Rap: Sie spricht offen über Sex, stellt Männer bloß und spielt bewusst mit Begriffen, die Frauen abwerten sollen. Ihr Auftritt im ZDF-Morgenmagazin ging viral und löste eine kontroverse Debatte über Frauen im Deutschrap aus. Sogar ein Produzent aus den USA wurde auf die Rapperin aufmerksam.

Ihr Auftritt löste eine kontroverse Debatte aus: Ikkimel mit "Fußballmänner" im ZDF-Morgenmagazin. 06.07.2026 | 1:56 min

Ikkimel wird von vielen Fans als "Mutter Ikki" bezeichnet. Während viele sie als die "Mutter" der neuen Deutschrap-Szene empfinden, sieht die Rap-Forscherin einen grundsätzlichen Trend:

Das Phänomen Ikkimel fällt nicht vom Himmel, sie steht in einer historischen Linie mit unterschiedlichen Vorläuferinnen. „ Professorin Heidi Süß

Dass Ikkimel mit ihrer Inszenierung ein so großes Publikum erreicht, ist für Rap-Forscherin Süß kein Zufall. Sie sieht die Rapperin in einer längeren Tradition weiblicher und queerer Acts, die mit Geschlechterrollen brechen und zugleich eine neue Generation prägen.

Viel Wirbel gab es um den Auftritt von Ikkimel in unserer WM-Arena. Wir danken für den Zuspruch, aber auch für die Kritik. Und möchten auf jeden Fall im Gespräch bleiben - auch mit Ikkimel. 20.07.2026 | 1:40 min

Ikkimel prägt neue Generation von Rapperinnen

Vor Ikkimel war es etwa das Duo SXTN, das viele junge Rapperinnen geprägt hat. Nun folgt Ikkimel ebenfalls mit selbstbewusstem Auftreten, Männerkritik und der eigenen Sexualität.

Die Themen treffen den Zeitgeist. Dass Rap gesellschaftliche Entwicklungen aufgreift, sei typisch für das Genre, sagt die Rap-Forscherin Süß. Dass der Moma-Auftritt von Ikkimel so kontrovers diskutiert wurde, zeige, dass sich mit der Lebensrealität junger Menschen kaum beschäftigt werde. Popkultur sei eine wichtige Sozialisationsagentur, in der Vorstellungen von Geschlechtern, Sexualität und Rollenbildern gefestigt werden.

Junge Leute sind von Popmusik den ganzen Tag umgeben. Wer also verstehen will, wie junge Leute ticken, der muss sich mit Popmusik und auch mit Ikkimel auseinandersetzen. „ Professorin Heidi Süß

"Macht mal TikToks mit meinen Songs"

Die Sichtbarkeit bringt allerdings auch neue Konkurrenz mit sich. Auf Social Media müssen Künstlerinnen auffallen, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Auch Sarah4k spürt diesen Druck. Während ihres Konzerts forderte sie ihre Fans mit einem verschmitzten Lächeln auf: "Macht mal TikToks mit meinen Songs, ich kann das nicht so gut."