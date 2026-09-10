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Panorama

Norwegen: Neue Verhandlungen im Fall von Marius Borg Høiby

Berufung zugelassen:Neue Verhandlungen im Fall von Marius Borg Høiby

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Der Fall Marius Borg Høiby geht wieder vor Gericht: Seine Berufung gegen das Urteil wegen Vergewaltigung und weiterer Straftaten wurde zugelassen.

Marius Borg Hoiby

Das Berufungsgericht in Oslo rollt das Verfahren gegen Marius Borg Høiby in wesentlichen Punkten neu auf. Die Richter prüfen sowohl die Schuldfrage als auch das bisherige Strafmaß neu.

10.09.2026 | 0:41 min

Der Fall Marius Borg Høiby wird neu verhandelt. Nach dem Urteil gegen den Sohn von Norwegens Königin Mette-Marit hat ein Gericht dessen Berufung zugelassen. "Das Berufungsgericht wird umgehend mit den Vorbereitungen für das Verfahren beginnen", hieß es in einer Pressemitteilung.

"Ein Termin für die Berufungsverhandlung steht vorläufig nicht fest." Høibys Verteidiger Petar Sekulic sagte dem Fernsehsender NRK, er habe die Entscheidung erwartet und sei zufrieden.

Høiby unter anderem wegen Vergewaltungen verurteilt

Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit weist neue Gewaltvorwürfe seiner Ex-Partnerinnen zurück und erklärt der Polizei, selbst das Opfer von Misshandlung zu sein. (17.10.2024)

Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit darf das Gefängnis mit einer Fußfessel verlassen. Die U-Haft bleibt zwar noch bestehen, darf aber im Hausarrest verbracht werden.

13.07.2026 | 1:04 min

Høiby war im Juni wegen zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht, häuslicher Gewalt und einer ganzen Reihe weiterer Straftaten zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Gegen die Verurteilung wegen der beiden Vergewaltigungen sowie der Misshandlung einer Ex-Freundin hatte der 29-Jährige Berufung eingelegt. Ein Berufungsprozess könnte im kommenden Jahr stattfinden.

Momentan befindet sich Høiby in Untersuchungshaft, diese verbringt er aber mit elektronischer Fußfessel im Zuhause der norwegischen Königsfamilie, Gut Skaugum. Nach dem Tod seines Zieh-Opas, des norwegischen Königs Harald V., vor knapp zwei Wochen hatte er mehrfach Ausgang bekommen. Auch an dem Begräbnis des Monarchen am Mittwoch durfte er teilnehmen.

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Quelle: dpa
Über das Thema berichtete hallo deutschland am 10.09.2026 um 12:34 Uhr.

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