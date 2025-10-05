Gran Canaria:Jetski-Fahrer nach zwei Tagen auf hoher See gerettet
Ein junger Mann hat knapp zwei Tage auf offener See vor Gran Canaria überlebt - auf einem Jetski. Seenotretter suchten mit Flugzeugen und Schiffen nach ihm.
Zwei Tage lang galt Layonel Ramírez Collado als vermisst, bevor Rettungskräfte ihn im Meer vor der spanischen Insel Gran Canaria sichteten und retten konnten Er hatte sich an seinen Jetski geklammert. Abgesehen von Schmerzen in der Brust sei er wohlauf, berichtet die spanische Zeitung "El País".
Ein Flugzeug sichtete den jungen Mann am Mittwoch gegen Mittag, südwestlich der Stadt Arguineguín. An Land nahmen ihn Rettungskräfte in Empfang.
Instagram-Post der spanischen Seenotrettung
Zwei Tage auf See
Seit dem späten Montagabend hatten die Rettungskräfte nach ihm gesucht, an Land, auf See und in der Luft. Seine Mutter Natividad Collado schilderte im spanischen Regionalradio, wie es zu dem Unglück kam: Ihr Sohn sei mit Freunden auf einem Boot unterwegs gewesen, als sich sein Jetski löste, berichtet El Pais.
Zeitung: Mutter hatte "schlimmsten Albtraum"
Er sprang ins Wasser, um den Jetski zu bergen und zum nahegelegenen Pier von Castillo del Romeral zu fahren. Seine Freunde sollten dort auf ihn warten. Dort tauchte er jedoch nie auf. Offenbar hatte der Motor des Jetskis versagt.
Seine Mutter ist erleichtert, dass ihr "schlimmster Albtraum" vorbei sei und es ihm gut gehe, berichtet die Zeitung weiter.
