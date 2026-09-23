Flugzeuge umgeleitet: Drohnenalarm am Berliner Flughafen BER

ZDF-Korrespondent an Bord:Drohnenalarm am Berliner Flughafen BER - Flüge umgeleitet
Wegen einer Drohnensichtung am Berliner Flughafen BER wurde der Flugverkehr kurzzeitig komplett eingestellt. Passagiere in umgeleiteten Fliegern wurden von den Crews informiert.
Wegen einer Drohnensichtung am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) ist der Flugbetrieb dort für 45 Minuten komplett eingestellt worden. Inzwischen sei die Sperrung bereits wieder aufgehoben worden, erklärt die Pressestelle des BER gegenüber ZDFheute.
Um 20 Uhr sei eine Drohne gesichtet worden. Daraufhin habe die Deutsche Flugsicherung zunächst die Nordpiste für Starts und Landungen gesperrt, um 20:20 Uhr dann auch die Südpiste. Um 21:05 Uhr war demnach die Sperrung wieder aufgehoben.
ZDF-Studioleiter: Crew spricht von Drohnensichtungen
Kai Niklasch, Leiter des ZDF-Landesstudios Brandenburg, ist an Bord eines der umgeleiteten Flugzeuge. Eigentlich sollte die Maschine aus Frankfurt am BER landen, nun wurde der Flug nach Dresden umgeleitet.
Die Besatzung an Bord habe bestätigt, dass Drohnensichtungen die Ursache für die Umleitung seien. Sieben weitere Flugzeuge seien ebenfalls nach Dresden umgeleitet worden.
Ein Weiterflug der nach Dresden weitergeleiteten Maschine zurück nach Berlin könne noch am Abend erfolgen, berichtet Stephan Merseburger, Leiter des ZDF-Landesstudios Berlin.
BER Flughafen mit den meisten Drohnen-Sichtungen
An keinem anderen deutschen Flughafen sind im ersten Halbjahr so viele Drohnen gesichtet worden wie am Hauptstadtflughafen BER. 28 solcher Flugobjekte registrierte der Tower in Schönefeld in den ersten sechs Monaten, wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) auf Anfrage mitteilte. Das war eine Sichtung mehr als im selben Zeitraum am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main.
In sieben Fällen musste der Flugverkehr am BER deswegen vorübergehend unterbrochen werden. Auffällig ist aber vor allem der große Sprung zum Vorjahr: Im Gesamtjahr 2025 wurden laut Flugsicherung nur acht Drohnen am BER sowie im Großraum darum herum festgestellt.
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