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Panorama

Krebserkrankung von Joe Biden hat sich laut Sohn ausgebreitet

BBC-Interview mit Sohn Hunter :Krebserkrankung von Joe Biden hat sich ausgebreitet

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Der Krebs von Ex-US-Präsident Joe Biden hat sich nach Angaben seines Sohns Hunter ausgebreitet und Metastasen gebildet. Biden hatte seine Erkrankung im Mai 2025 öffentlich gemacht.

Der ehemalige US-Präsident Joe Biden hält am 18. Juni 2026 bei der Eröffnung des Barack Obama Presidential Center in Chicago, Illinois, eine Rede

Joe Bidens Krebserkrankung hat sich verschlimmert. Das berichtete sein Sohn in einem BBC-Interview. Der Prostatakrebs habe Metastasen gebildet und verursache starke Schmerzen.

09.08.2026 | 0:20 min

Die Krebserkrankung des früheren US-Präsidenten Joe Biden hat sich nach Angaben seines Sohns verschlimmert. "Der Krebs hat sich ausgebreitet, er hat Metastasen in seinen Knochen und darüber hinaus gebildet", sagte Hunter Biden in einem am Freitagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Interview des britischen Senders BBC.

"Es ist sehr schmerzhaft und in vielerlei Hinsicht sehr einschränkend, aber er ist immer noch da", fuhr der Sohn des 83-Jährigen fort. Es sei "wirklich traurig, das mit anzusehen", sagte Hunter Biden weiter.

Die neue Therapie aktiviert das körpereigene Immunsystem gegen den Tumor. Trotz ausstehender Zulassung sind die ersten Ergebnisse vielversprechend.

Mit einer neuen Therapie kann Krebs im fortgeschrittenen Stadium wirksamer bekämpft werden. Trotz noch fehlender Zulassung haben Mediziner und Patienten Hoffnung.

07.07.2026 | 1:43 min

Biden unterzieht sich Behandlung

Joe Biden war von 2021 bis 2025 Präsident der USA. Er hatte im Mai 2025, vier Monate nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus, öffentlich gemacht, dass er an einer aggressiven Form von Prostatakrebs leide. Dieser habe auch die Knochen angegriffen.

Im Oktober teilte ein Sprecher mit, dass sich der Ex-Präsident einer Strahlen- und Hormontherapie unterziehe. Noch im vergangenen Monat hatte Biden bei der Ankündigung eines Buches über seine Zeit im Weißen Haus erklärt, seine Behandlung verlaufe "wirklich gut".

US-Präsident Donald Trump verfolgt eine Kabinettssitzung im Cabinet Room des White House in Washington, DC, 27. Mai 2026.

Blutergüsse an den Händen, Müdigkeit bei Terminen: Trumps Gesundheit wird genau beobachtet. Laut seinem Arzt ergab ein Check keine Auffälligkeiten - doch er solle Gewicht abbauen.

30.05.2026 | 0:20 min

Debatte über Bidens Gesundheitszustand hatte Wahlkampf belastet

Bidens körperliche und geistige Verfassung war während seiner Amtszeit von 2021 bis 2025 immer wieder Gegenstand von Diskussionen gewesen. Der Demokrat hatte kurz vor der Wahl im Jahr 2024 wegen Bedenken hinsichtlich seiner Gesundheit seine Kandidatur zurückgezogen - stattdessen trat Vizepräsidentin Kamala Harris an. Sie wurde vom Republikaner und heutigen Präsidenten Donald Trump besiegt.

Biden war zuletzt im Juni bei der Einweihung der Präsidentenbibliothek von Ex-US-Präsident Barack Obama in Chicago öffentlich aufgetreten. Unter Obama war Biden von 2009 bis 2017 Vizepräsident. Am 17. November sollen seine Memoiren erscheinen.

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Quelle: AFP, Reuters
Über dieses Thema berichtete heute xpress am 09.08.2026 ab 09:50 Uhr.
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USAJoe Biden

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