Krebserkrankung von Joe Biden hat sich laut Sohn ausgebreitet

BBC-Interview mit Sohn Hunter :Krebserkrankung von Joe Biden hat sich ausgebreitet
Der Krebs von Ex-US-Präsident Joe Biden hat sich nach Angaben seines Sohns Hunter ausgebreitet und Metastasen gebildet. Biden hatte seine Erkrankung im Mai 2025 öffentlich gemacht.
Die Krebserkrankung des früheren US-Präsidenten Joe Biden hat sich nach Angaben seines Sohns verschlimmert. "Der Krebs hat sich ausgebreitet, er hat Metastasen in seinen Knochen und darüber hinaus gebildet", sagte Hunter Biden in einem am Freitagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Interview des britischen Senders BBC.
"Es ist sehr schmerzhaft und in vielerlei Hinsicht sehr einschränkend, aber er ist immer noch da", fuhr der Sohn des 83-Jährigen fort. Es sei "wirklich traurig, das mit anzusehen", sagte Hunter Biden weiter.
Biden unterzieht sich Behandlung
Joe Biden war von 2021 bis 2025 Präsident der USA. Er hatte im Mai 2025, vier Monate nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus, öffentlich gemacht, dass er an einer aggressiven Form von Prostatakrebs leide. Dieser habe auch die Knochen angegriffen.
Im Oktober teilte ein Sprecher mit, dass sich der Ex-Präsident einer Strahlen- und Hormontherapie unterziehe. Noch im vergangenen Monat hatte Biden bei der Ankündigung eines Buches über seine Zeit im Weißen Haus erklärt, seine Behandlung verlaufe "wirklich gut".
Debatte über Bidens Gesundheitszustand hatte Wahlkampf belastet
Bidens körperliche und geistige Verfassung war während seiner Amtszeit von 2021 bis 2025 immer wieder Gegenstand von Diskussionen gewesen. Der Demokrat hatte kurz vor der Wahl im Jahr 2024 wegen Bedenken hinsichtlich seiner Gesundheit seine Kandidatur zurückgezogen - stattdessen trat Vizepräsidentin Kamala Harris an. Sie wurde vom Republikaner und heutigen Präsidenten Donald Trump besiegt.
Biden war zuletzt im Juni bei der Einweihung der Präsidentenbibliothek von Ex-US-Präsident Barack Obama in Chicago öffentlich aufgetreten. Unter Obama war Biden von 2009 bis 2017 Vizepräsident. Am 17. November sollen seine Memoiren erscheinen.
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