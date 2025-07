Baden-Württemberg: Hinweis auf "Geister"-Lehrerstellen schon 2024?

Ministerium: Werden Vorwürfen nachgehen

Das Ministerium erklärt gegenüber dem ZDF, es habe "einen Mangel an Bewerberinnen und Bewerbern" gegeben, "sodass selbst trotz vermeintlich geringerer Stellenzahl in den vergangenen Jahren viele Stellen nicht besetzt werden konnten".

Schülervertretung spricht von "Geisterlehrkräften"

Der Lehrermangel ist auch in Thüringen so massiv, dass eine Notenvergabe oft nicht möglich ist. Das Land will dem mit Zuschlägen für Lehrer in bestimmten Fächern entgegenwirken.

20.03.2025 | 1:34 min