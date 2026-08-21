Hofgeismar: Irrfahrt in Fußgängerzone nach medizinischem Notfall

In Hessen ist ein Autofahrer nach einem medizinischen Notfall durch eine Fußgängerzone gerast. Nach Angaben der Polizei wurden dabei acht Menschen verletzt.

Rettungskräfte waren in Hofgeismar im Großeinsatz. Quelle: dpa

Im nordhessischen Hofgeismar ist ein Auto mit hoher Geschwindigkeit durch eine Fußgängerzone gefahren und hat mehrere Menschen verletzt. Das teilte die Polizei mit.

Laut Zeugen soll der Mann bereits medizinische Probleme gehabt haben, unmittelbar bevor das Fahrzeug in die Fußgängerzone fuhr. „ Mitteilung der Polizei

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden acht Personen bei dem Vorfall gegen 10:30 Uhr am Freitagvormittag in der Fußgängerzone verletzt, vier wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Sie hätten Schürfwunden, Prellungen oder Schock davongetragen. Schwere Verletzungen sollen nach bisherigen Informationen bei keinem der verletzten Passanten vorliegen.

Hofgeismar: Fahrer in kritischem Zustand

Das Auto prallte den Angaben zufolge nach der Fahrt gegen die Hauswand eines Kaufhauses. Polizei und Rettungsdienst sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Der Fahrer des Pkw wurde von einem Notarzt behandelt. Er befinde sich in einem kritischen Zustand, berichteten die Beamten.

Passanten hätten bei dem Fahrer in seinem Auto sofort Erste Hilfe geleistet. Es handelt sich laut Polizei um einen 68 Jahre alten Mann aus Hofgeismar (Landkreis Kassel). Er wurde nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand soll kritisch sein. In der Fußgängerzone entstand ein hoher Sachschaden.

Quelle: dpa

Fotos zeigen Tischplatten, Sitzpolster und Regale, die auf der Straße liegen. Dazwischen liegen kleine Eimer mit Straßenmalkreiden für Kinder. In einem Video der "Hessische/Niedersächsischen Allgemeinen" (HNA) sieht man ein Feuerwehrauto, rot-weiße Absperrbänder und Warnhütchen. Der abgesperrte Bereich liegt in einer Fußgängerzone, die von Fachwerkhäusern gesäumt ist.

Was Zeugen berichten

"Zeugen gaben gegenüber den vor Ort eingesetzten Polizisten an, dass ihnen der Autofahrer zuvor an einem Zebrastreifen unweit der Mühlenstraße aufgefallen war", berichtet die Polizei. Dieser habe "augenscheinlich medizinische Probleme" gehabt.

"Als sie den am Steuer sitzenden Mann ansprechen wollten, sei der Mercedes plötzlich mit hoher Geschwindigkeit in die Fußgängerzone gefahren, wo er mehrere Passanten erfasste, mit den Außenständern der Geschäfte kollidierte, gegen das Schaufenster des Kaufhauses fuhr und kurz danach schließlich stehenblieb."

Hauptamtsleiter: "Hier hat das Telefon nicht mehr stillgestanden"

Der Zwischenfall sorgte für große Aufregung. Sofort sei die Frage aufgekommen, welchen Hintergrund der Vorfall habe, sagte der Hauptamtsleiter der Kleinstadt, Chris Dworak. "Hier hat das Telefon nicht mehr stillgestanden."

Dworak sagte, es habe sofort Abstimmungen zwischen Bürgermeister Torben Busse (CDU), dem Stadtbrandinspektor und 1. Stadtrat sowie der Polizei gegeben. Zudem seien die Kindertagesstätten der Stadt vorsorglich informiert worden.

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Quelle: dpa