Deutscher Buchpreis geht an Shida Bazyar

Der Deutsche Buchpreis geht in diesem Jahr an Shida Bazyar und ihren Roman "Die Lücken". Die jüdische Autorin wird für ihre Erzählung über jüdisches Leben im Hunsrück ausgezeichnet.

Autorin Shida Bazyar in Frankfurt am Main am 05.10.2026 Quelle: dpa / Hannes P. Albert

Der Deutsche Buchpreis geht in diesem Jahr an die Autorin Shida Bazyar für "Die Lücken". Der Roman reflektiere anhand einzelner Figurenschicksale fast hundert Jahre ambivalenten deutschen Lebens, heißt es in der Begründung der Jury. Die Autorin wähle dabei überzeugende literarische Strategien. Und: Es sei ein "Roman gegen Gleichgültigkeit".

Die 1988 in Rheinland-Pfalz geborene Bazyar hat "Die Lücken" in einem fiktiven Ort namens Heimesbach im Hunsrück angesiedelt, der an den Heimatort der Autorin angelehnt ist. Die Ich-Erzählerin ist tot. Sie starb bei einem Verkehrsunfall. Seither gelangte sie an Wissen über den Ort aus der Nazi-Zeit. Sie wird von "Göttern" wieder dorthin geschickt, wohin sie als zehn Jahre altes Mädchen mit ihrer älteren Schwester und Eltern kam - als Flüchtlingsfamilie.

Erzählt wird von jüdischen Familien, von NS-Profiteuren sowie von kurdischen und iranischen Menschen, die in Deutschland Schutz und Zuflucht suchen. Es werden verschwiegene Kapitel deutscher Vergangenheit zur Sprache gebracht. So dreht sich der rund 500 Seiten lange Roman um Lügen, Rassismus und Verdrängung. Nie habe jemand zugegeben, "noch immer das Bild des Führers in seiner Schublade liegen zu haben", heißt es etwa.

Mehr in Kürze.