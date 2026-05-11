Quelle: ZDF

Guten Abend,

eigentlich agieren Nachrichtendienste eher im Geheimen. Aber einmal im Jahr geben sie öffentlich Auskunft über die Bedrohungslage im Land. Diesmal steht Russland erneut im Fokus.

Mit den Geheimnissen des Gehirns haben sich unterdessen zwei deutsche und ein US-Forscher auseinandergesetzt - und erhalten dafür den Medizin-Nobelpreis.

Und: Dass die Linke und Bundesministerin Katherina Reiche wenig eint, ist kein Geheimnis. Jetzt ist allerdings ein offener Streit entbrannt - und die Linke zieht wegen eines Instagram-Videos vor das Bundesverfassungsgericht.

BND-Chef warnt vor Russland

Das ist passiert: Martin Jäger, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), hat vor russischen Aktivitäten gegen Deutschland gewarnt. Unter Verweis auf den gescheiterten Drohnenanschlag von Leipzig sprach Jäger von einer "neuen gefährlichen Qualität". Für einen großangelegten militärischen Angriff Russlands auf die Nato sieht der BND-Chef aber aktuell "keine Hinweise".

Martin Jäger, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), hat vor russischen Aktivitäten gegen Deutschland gewarnt. Unter Verweis auf den gescheiterten Drohnenanschlag von Leipzig sprach Jäger von einer "neuen gefährlichen Qualität". Für einen großangelegten militärischen Angriff Russlands auf die Nato sieht der BND-Chef aber aktuell "keine Hinweise". Das ist der Hintergrund: Die Chefs der Nachrichtendienste geben einmal im Jahr im Bundestag öffentlich Einblick in ihre Lagebewertung der wichtigsten Bedrohungen, vor denen Deutschland steht. Bei der heutigen Anhörung stand erneut Russland im Fokus. Bereits in der Vergangenheit hatten Nachrichtendienste und Politik immer wieder davor gewarnt, dass Russland ab 2029 militärisch in der Lage sein könnte, einen Angriff auf Nato-Gebiet durchzuführen.

Die Chefs der Nachrichtendienste geben einmal im Jahr im Bundestag öffentlich Einblick in ihre Lagebewertung der wichtigsten Bedrohungen, vor denen Deutschland steht. Bei der heutigen Anhörung stand erneut Russland im Fokus. Bereits in der Vergangenheit hatten Nachrichtendienste und Politik immer wieder davor gewarnt, dass Russland ab 2029 militärisch in der Lage sein könnte, einen Angriff auf Nato-Gebiet durchzuführen. Das sagt der BND-Chef: "Deutschland ist in Gefahr, in einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten", sagte Jäger bei der Anhörung. Von keinem anderen Land gehe derzeit "eine so direkte, umfassende und konkrete Bedrohung" aus. Jäger rechnet mit russischen Aktionen unter falscher Flagge sowie weiteren Einschüchterungsversuchen und Provokationen. "Russland führt einen Schattenkrieg gegen uns." Die Gefahr von Anschlägen in Deutschland sei "real und gegenwärtig".

heute in Deutschland, 05.10.2026, 14 Uhr 05.10.2026 | 2:02 min

Medizin-Nobelpreis für zwei Deutsche und einen US-Amerikaner

Das ist passiert: Der diesjährige Nobelpreis für Medizin geht an die beiden Deutschen Peter Hegemann und Georg Nagel sowie den US-Forscher Karl Deisseroth. Das Nobelkomitee würdigte die Arbeit der Forscher im Bereich Optogenetik.

Der diesjährige Nobelpreis für Medizin geht an die beiden Deutschen Peter Hegemann und Georg Nagel sowie den US-Forscher Karl Deisseroth. Das Nobelkomitee würdigte die Arbeit der Forscher im Bereich Optogenetik. Das ist der Hintergrund: Optogenetik ermöglicht es, die Aktivität einzelner Nervenzellen in einem lebenden Gehirn an- oder abzuschalten. Hegemann und Nagel entdeckten das Protein Kanalrhodopsin, das Zellen empfindlich für Licht macht. Deisseroth setzte das Gen für dieses Protein in Neuronen von Ratten ein. Dadurch konnte er diese Nervenzellen mit Licht aktivieren.

Optogenetik ermöglicht es, die Aktivität einzelner Nervenzellen in einem lebenden Gehirn an- oder abzuschalten. Hegemann und Nagel entdeckten das Protein Kanalrhodopsin, das Zellen empfindlich für Licht macht. Deisseroth setzte das Gen für dieses Protein in Neuronen von Ratten ein. Dadurch konnte er diese Nervenzellen mit Licht aktivieren. Darum ist das wichtig: "Diese Methode wird heute in Laboren weltweit eingesetzt, um die Geheimnisse des Gehirns zu entschlüsseln", erklärte das Nobelkomitee. Mit Optogenetik werde gezeigt, "wie Nervenzellen im Gehirn Erinnerungen, Gefühle und Verhaltensweisen formen". Per Svenningsson, Vorsitzender des Nobelkomitees für Medizin, sagte: "Die Optogenetik eröffnet Möglichkeiten, das Gehirn auf eine Weise zu kartieren, von der wir einst nur träumen konnten."

heute Xpress, 05.10.2026, 12:10 Uhr 05.10.2026 | 0:21 min

Linke zieht gegen Ministerin Reiche vor Bundesverfassungsgericht

Das ist passiert: Wegen eines Instagram-Videos zieht die Linke gegen Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) vor das Bundesverfassungsgericht. In einem Eilantrag fordert die Partei die Löschung eines Beitrags in den sozialen Medien.

Wegen eines Instagram-Videos zieht die Linke gegen Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) vor das Bundesverfassungsgericht. In einem Eilantrag fordert die Partei die Löschung eines Beitrags in den sozialen Medien. Das ist der Hintergrund: In dem Instagram-Video sind Ausschnitte einer Rede von Reiche vom 23. September zu sehen. Darin warnt die Ministerin, es sei gefährlich für die Hauptstadt und den Investitionsstandort Deutschland, dass die Linke über Enteignung spreche und dies in ihr Programm schreibe sowie "Antisemitismus offen lebt, der den Juden in dieser Stadt Angst macht". Die Linke argumentiert, Reiche habe das Neutralitätsgebot für Staatsorgane missachtet und die Linke in ihrem Recht auf gleichberechtigte Teilnahme am politischen Wettbewerb verletzt.

In dem Instagram-Video sind Ausschnitte einer Rede von Reiche vom 23. September zu sehen. Darin warnt die Ministerin, es sei gefährlich für die Hauptstadt und den Investitionsstandort Deutschland, dass die Linke über Enteignung spreche und dies in ihr Programm schreibe sowie "Antisemitismus offen lebt, der den Juden in dieser Stadt Angst macht". Die Linke argumentiert, Reiche habe das Neutralitätsgebot für Staatsorgane missachtet und die Linke in ihrem Recht auf gleichberechtigte Teilnahme am politischen Wettbewerb verletzt. Das sagt ZDF-Korrespondent Daniel Pontzen: Der kritische Punkt sei, dass das Video auf der Seite des Ministeriums veröffentlicht wurde, "sprich: staatliche Autorität und Kommunikationsmittel" genutzt worden seien, sagt mein Kollege Daniel Pontzen. "In der Tat gab's in der Vergangenheit Fälle, wo ähnliche Klagen erfolgreich waren." Offen sei, ob der Antrag in Karlsruhe auch auf die Regierungsbildung in Berlin Einfluss haben werde. Die Linke hat die jüngste Wahl zum Abgeordnetenhaus gewonnen und will eine Koalition mit SPD und Grünen bilden.

heute Xpress, 05.10.2026, 09:19 Uhr 05.10.2026 | 0:38 min

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Mit 7,4 Millionen Besuchern war auf dem Oktoberfest noch nie zuvor so viel los wie 2026. Der Rekord wirkte sich auch auf Bierkonsum und Einsätze von Polizei und Rettungskräften aus.

Quelle: ZDF

Ratgeber: Erste Hilfe bei einem epileptischen Anfall

Bewusstlosigkeit, Versteifung, Muskelzuckungen: Ein epileptischer Anfall kann für Außenstehende dramatisch wirken. Wie reagiert man auf einen solchen Anfall und wie kann man Erste Hilfe leisten?

Volle Kanne, 05.10.2026, 09:05 Uhr 05.10.2026 | 5:12 min

Heute ist Tag der Epilepsie. Allerdings hat die Krankheit viele Varianten, daher muss sie individuell behandelt werden. Wichtiges rund um die Entstehung und Therapiemöglichkeiten von Epilepsie erfahren Sie hier:

Sport

Fußball: Auf dem Papier steht nach vier Spielen unter Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp eine ausgeglichene Bilanz. Tatsächlich zeigen die Spiele aber deutlich mehr, findet mein Kollege Nils Kaben:

Portugals Trainer Jorge Jesus hat Cristiano Ronaldo die Tür für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft geöffnet: "Wenn er will, kehrt er in die Nationalmannschaft zurück."

Heute Abend geht es in der Nations League mit spannenden Spielen weiter, unter anderem mit Italien - Türkei und Frankreich - Belgien. Die Zusammenfassungen finden Sie dann hier.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Während sich in der Hauptstadt der Mongolei Wolkenkratzer finden, gibt es in den Weiten der Steppe immer noch Nomaden-Familien, die traditionell mit ihren Tieren von Ort zu Ort ziehen. Meine Kollegin Miriam Steimer hat mongolische Hirten getroffen, um mehr über ihr Leben zu erfahren:

ZDF-Mittagsmagazin, 05.10.2026, 12 Uhr 05.10.2026 | 3:39 min

Streaming-Tipps für den Abend

Klagen der Älteren über "die Jugend von heute" - sie begleiten junge Menschen schon immer. "Terra X History: Jugend in Ost und West" zeigt, warum die Konflikte zwischen Jung und Alt so alt sind wie die Bundesrepublik selbst. (45 Minuten)

04.10.2026 | 44:42 min

Von Bayern nach Italien: Steile Routen, Höhenangst und Atemnot. In der Reportage-Serie "Alpenüberquerung: Bis an die Grenzen" wird die Alpenüberquerung zum Abenteuer und zur Kraftprobe. Die Wanderer wachsen auf den langen Etappen über sich selbst hinaus. Sehen Sie die erste Folge hier. (Fünf Folgen à 15 Minuten)

02.10.2026 | 14:58 min

Rezept des Tages: Karamell-Feigen auf Orangenblütenjoghurt

Volle Kanne, 05.10.2026, 09:05 Uhr 05.10.2026 | 8:57 min

Frische Feigen sind bekannte Früchte für den Spätsommer und Herbst. Karamellisiert sind sie besonders aromatisch und passen perfekt zu frischem Joghurt.

Das Rezept zum Download finden Sie hier.

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