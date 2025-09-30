Frühstart-Rente für Kinder: Was wir vom Ausland lernen können

Pläne der Bundesregierung:Frühstart-Rente: Was wir vom Ausland lernen können
Zehn Euro pro Monat ab dem sechsten Lebensjahr: Die Bundesregierung plant ab 2026 eine Frühstart-Rente für Minderjährige. Vieles ist noch unklar. Was lässt sich vom Ausland lernen?
Nach den jüngsten Beratungen will die Bundesregierung das Modell der Frühstart-Rente im kommenden Jahr mit staatlicher Förderung und steuerlichen Anreizen auf den Weg bringen. Im Zentrum steht dabei ein vom Bund unterstütztes Vorsorgekonto für jedes Kind.
Ziel ist ein automatischer Kapitalaufbau, der bereits in jungen Jahren beginnt und durch gezielte Zuschüsse und steuerliche Vorteile ergänzt wird.
Richtig ausgestaltet, sagt das Deutsche Aktieninstitut (DAI), kann die Frühstart-Rente der Einstieg in eine kapitalgedeckte Altersvorsorge für Kinder aus allen Bevölkerungsschichten sein. Bis auf die Ausführungen im Koalitionsvertrag ist aber noch nicht viel bekannt.
- Jedes Kind, das eine Bildungseinrichtung in Deutschland besucht, soll vom sechsten bis 18. Lebensjahr jeden Monat staatliche Einzahlungen in Höhe von 10 Euro in ein individuelles, kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot erhalten.
- Der in diesem Zeitraum angesparte Betrag kann ab dem 18. Lebensjahr bis zum Renteneintritt mit privaten Einzahlungen bis zu einem jährlichen Höchstbetrag weiter bespart werden.
- Die Erträge aus dem Depot sollen bis zum Renteneintritt steuerfrei sein.
- Die Ersparnisse sollen erst zum Renteneintritt ausgezahlt werden und sind vor staatlichen Zugriffen geschützt.
Das DAI hat sich deshalb angeschaut, welche Erfahrungen bislang andere Länder mit solchen Kinderdepots, als Teil des staatlich unterstützten Vermögensaufbaus, gemacht haben.
Frühstart-Rente - "Kinderdepot mit Aktienfokus"
Staatlich gefördert werden Kinderdepots aktuell in Frankreich, Großbritannien, Israel, Kanada, Singapur, Südkorea und den USA. "Deutschland", sagt Henriette Peucker, Geschäftsführende Vorständin des DAI, "liegt bei der kapitalgedeckten Rente weit zurück - nur etwa 12 Prozent des Bruttoinlandsproduktes sind in Aktien, Fonds und andere Wertpapiere investiert." Und ergänzt: "Mit der Frühstart-Rente entstehen Kinderdepots mit Aktienfokus."
Aus Sicht des Instituts sind bei der Ausgestaltung vor allem drei Dinge wichtig. So früh wie möglich mit dem Ansparen anfangen. Einfache und effiziente Produkte, in denen das Geld angelegt werden kann.
"Und vor allem", so Peucker, das sei sogar das Wichtigste, "dass die Frühstart-Rente mit einem Altersvorsorgedepot verknüpft wird, indem das Depot für die Frühstart-Rente automatisch ab dem 18. Geburtstag in ein Altersvorsorgedepot umgewandelt wird.
Finanzielle Vorsorge für Kinder "kein Hexenwerk" - was zu beachten ist
"Finanzielle Vorsorge für den Nachwuchs mit Wertpapieren ist kein Hexenwerk", sagt Tino Benker-Schwuchow von der Consorsbank. "Im Gegenteil: Sie kann sehr einfach sein - und erfolgreich. Die Analyse von über 100.000 Minderjährigen-Depots bei der Consorsbank zeigt: Eltern investieren früh, meist regelmäßig über Sparpläne und bevorzugt in breit gestreute ETFs. Zwei Drittel der Depots werden bereits für Kinder unter sechs Jahren eröffnet."
Tatsächlich können in den USA, Kanada, Israel oder Großbritannien die Depots von der Geburt an bespart werden, weshalb eine wichtige Handlungsempfehlung von Peucker an die Bundesregierung ist, die geplante Frühstartrente nicht erst ab dem sechsten Lebensjahr beginnen zu lassen.
Eine zweite: Alle Bevölkerungsschichten einzubeziehen. Denn tatsächlich profitieren Kinder insbesondere aus Haushalten ohne eigenes Vermögen besonders von einem frühzeitigen Kapitalaufbau:
Die Erfahrung aus dem Ausland zeige, dass insbesondere einkommensschwache Bevölkerungsgruppen von einer automatischen Depoteröffnung profitieren würden, wie das beispielsweise in Israel der Fall ist.
Zuzahlung durch Dritte sollte möglich sein
Doch nicht nur alle Bevölkerungsschichten sollten mit einbezogen werden, sondern auch möglichst viele Personengruppen.
Denn monatlich zehn Euro ab dem sechsten Lebensjahr, führt die Studie aus, summieren sich lediglich auf 1.440 Euro. Martin Daut, Vorstandsvorsitzender bei der Quirion AG, ergänzt, dass die durchschnittliche Kinderdepot-Sparrate in seinem Haus bei 80 Euro pro Monat liegt.
Und dann ist für den Erfolg der Frühstart-Rente aus Sicht des Deutschen Aktieninstituts noch etwas wichtig: die steuerliche Förderung. "Wir plädieren für eine Steuerfreiheit der Kapitalerträge ähnlich wie im französischen oder britischen Modell. In Frankreich können insgesamt 20.000 Euro, in Großbritannien 9.000 GBP (gut 10.000 Euro) angelegt werden. Alle Erträge aus diesen Ersparnissen sind steuerfrei", heißt es in der Studie.
Darüber hinaus sollten auch Zuzahlungen durch dritte Personen steuerlich begünstigt werden.
Kann die Versorgungslücke im Alter wirklich geschlossen werden?
Grundsätzlich stößt die Idee einer Frühstart-Rente auch über die Finanzbranche hinaus auf Zustimmung. Der Gedanke, dass Kinder früh in Kontakt mit Aktien kommen, Erfahrungen sammeln und die Scheu davor verlieren, ist richtig. Allerdings gibt es auch Kritik.
Er ergänzt mit Blick auf die voraussichtlichen Kosten dieser Förderung: "Mehr als eine Milliarde Euro jährlich ließen sich in unserem öffentlich finanzierten Bildungssystem wesentlich sinnvoller einsetzen."
Umstritten ist zudem, ob die durch die Frühstart-Rente angesparten Beiträge am Ende ausreichen, um die Versorgungslücke im Alter schließen zu können. Doch wahr ist auch: Bei der Finanzierung der Rente hat sich Deutschland viel zu lang auf die alten Rezepte verlassen. Ein Kinderdepot, richtig gestaltet, kann daher durchaus hilfreich sein.
Frank Bethmann ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.
