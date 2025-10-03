Flughafen München stellt erneut Betrieb ein - Verdacht auf Drohnen

Nach einer möglichen Drohnensichtung ist der Flughafen München am Freitabend erneut gesperrt worden. Bereits am Vorabend hatten Drohnensichtungen den Betrieb lahmgelegt.

Bereits in der Nacht zu Freitag hatte es mehrere Drohnensichtungen gegeben. Quelle: dpa

Der Flughafen München hat am Abend wegen möglicher neuer Drohnensichtungen erneut den Betrieb vorsorglich eingestellt. Die Start- und Landebahn seien um 21:36 Uhr als Vorsichtsmaßnahme gesperrt worden, teilte ein Sprecher dem ZDF mit. "Bei einem Verdacht auf Drohnensichtung hat die Sicherheit der Reisenden oberste Priorität", hieß es in einer Mitteilung.

Betroffen waren am Abend zahlreiche Abflüge und Ankünfte. Wie viele Reisende betroffen sind, ist noch unklar. Flüge wurden etwa zum Flughafen in Stuttgart umgeleitet, wie auf dem Portal "Flightradar 24" zu sehen war.

Weiter schrieb der Flughafenbetreiber: "Meldeketten zwischen Flugsicherung, Flughafen und Polizeibehörden sind seit Jahren etabliert. Wichtig ist zu betonen, dass die Detektion und Abwehr von Drohnen hoheitliche Aufgaben sind und in der Verantwortung von Bundes- und Landespolizei liegen."

Drohnen bereits am Donnerstagabend gesichtet

Bereits am Donnerstagabend hatten Drohnensichtungen den Flugbetrieb am Flughafen München vorübergehend lahmgelegt, 32 Flüge konnten nicht starten oder landen. Rund 3.000 Passagiere waren davon betroffen. Hunderte Menschen mussten die Nacht auf in den Terminals aufgestellten Feldbetten verbringen.

Am Morgen hatte der Flughafen München den Betrieb wieder aufgenommen. Der Betrieb normalisierte sich im Laufe des Tages - bis zum Abend. Einige Flüge, etwa der deutschen Fluggesellschaft Lufthansa, die am späten Abend ausgefallen waren, wurden tagsüber nachgeholt.

Politik will härter gegen Drohnen vorgehen

Nach den Vorfällen am Donnerstagabend diskutiert die Politik, wie Flughäfen besser geschützt werden können. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will die Bundeswehr im Zuge von Amtshilfe am Kampf gegen Drohnen beteiligen. Bisher ist das Sache der Polizei von Bund und Ländern. Dazu will Dobrindt schon bald einen Entwurf für ein neues Luftsicherheitsgesetz vorlegen.

Wir befinden uns in einem Wettlauf zwischen Drohnen-Bedrohung und Drohnen-Abwehr. „ Alexander Dobrindt, CSU

Diesen gelte es zu gewinnen.