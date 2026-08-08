"Refurbished Bikes" sind hochwertige Fahrräder zum Schnäppchenpreis: Die gebrauchten E-Bikes werden professionell überholt. Worauf Käufer bei Akku und Sicherheit achten sollten.

Auf der Suche nach einem E-Bike gab es bislang meist zwei Optionen: neu vom Händler oder gebraucht von privat. Inzwischen gibt es auch "Refurbished Bikes" - professionell aufbereitete Gebrauchträder. 14.07.2026 | 6:01 min

Ein neues Fahrrad ist teuer - gerade E-Bikes kosten oft mehrere tausend Euro. Wer sparen will, landet schnell bei gebrauchten Modellen. Zwischen klassischen Gebrauchträdern und sogenannten Refurbished Bikes, also generalüberholten, gebrauchten E-Bikes, gibt es aber große Unterschiede.

Was bei Refurbished Bikes wichtig ist

Refurbished-Fahrräder werden professionell aufgearbeitet. Fachhändler prüfen die Räder, tauschen fällige Verschleißteile aus und kontrollieren Motor, Akku und Software. Viele stammen aus Leasingverträgen und kommen nach ein bis drei Jahren zurück in den Handel - oft mit überschaubarer Laufleistung. Je nach Modell, Alter und Zustand sind sie deutlich günstiger als ein Neurad. Michael Schneider arbeitet als Gutachter für den TÜV Rheinland und nennt als groben Richtwert eine mögliche Ersparnis bis zu 60 Prozent.

Der Markt ist in den letzten Jahren stark gewachsen, da die ersten Leasingrückläufer zurück in den Handel kommen - bisher vor allem online. Künftig dürfte der stationäre Handel wichtiger werden, weil viele Käufer ein Rad vor dem Kauf Probe fahren wollen.

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Welche Daten der Refurbished-Händler vorlegen sollten

Laut Elena Laidler-Zettelmeyer vom Verein "Zukunft Fahrrad" sind Akkus heutzutage nicht mehr das Sorgenkind: "Das liegt daran, dass moderne Akkus auf 500 bis 1.000 Ladezyklen ausgelegt sind." Außerdem seien sie dafür geeignet, dass man "locker 25.000 Kilometer mit diesem Fahrrad fahren kann."

Seriöse Refurbished-Anbieter prüfen den Akku und tauschen ihn gegebenenfalls aus. Ausgelesen wird, wie viel das Rad gefahren wurde und welche Kapazität noch vorhanden ist. Diese Daten sollte der Händler beim Kauf vorlegen - zusammen mit einem Inspektionsbericht über die fachmännische Überholung.

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Online oder beim Händler kaufen?

Online ist die Auswahl oft größer, Preise und Modelle lassen sich leichter vergleichen. Der örtliche Händler punktet mit professioneller Beratung und häufig einer Werkstatt vor Ort. Gerade beim ersten E-Bike kann das entscheidend sein. Ob vor Ort oder online: Bei einem professionellen Refurbished-Händler gibt es eine gesetzliche Gewährleistung, die in der Regel mindestens ein Jahr beträgt. Einige Anbieter geben zusätzlich eine freiwillige Garantie auf Akku oder Motor.

Refurbished Bikes unbedingt Probe fahren

Ein klarer Vorteil beim Händler vor Ort ist die Probefahrt. Alle Gänge und Unterstützungsstufen sollten durchgeschaltet werden, die Bremsen müssen kräftig greifen. Auch eine kontrollierte Vollbremsung kann zeigen, ob das Rad sicher reagiert.

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Sicherheitsrelevante Punkte beim E-Bike überprüfen

Ganz spurlos geht die Nutzung nicht an allen Rädern vorbei - Kratzer am Lack oder Gepäckträger können den Preis senken und müssen nicht problematisch sein. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann einige Punkte selbst überprüfen.

Gutachter Michael Schneider rät, besonders das Lenkkopflager zu kontrollieren. Es verbindet die Gabel mit dem Fahrradrahmen und darf kein Spiel haben, da sonst Sturzgefahr besteht. "Dafür wird die Vorderradbremse gezogen und das Rad leicht vor- und zurückbewegt", beschreibt Schneider den einfachen Test. Wer dabei zwei Finger an das Lager legt, spürt schnell, ob es locker sitzt.

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Ein Blick auf den Rahmen sei ebenfalls Pflicht, so Schneider. Dabei sollten die Schweißnähte und Verbindungsstellen mit einer Taschenlampe auf Risse geprüft werden - sie können auf Überlastung oder einen Sturz hinweisen.

Auch die Speichen sollten kontrolliert werden: Geben sie bei leichtem Druck mit zwei Fingern stark nach, kann ihre Spannung zu gering sein. Hinweise auf die Laufleistung liefert außerdem der Zustand der Ritzel und der Kette. Stark verschlissene Zähne wirken nicht mehr gleichmäßig kantig, sondern spitz wie ein Haifischzahn.

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