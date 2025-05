Drohungen und Polizeischutz: Druck auf Ärzte in der Pandemie

Sie äußern sich öffentlich zum Impfen oder zur Lage auf den Intensivstationen - und werden dafür bedroht, beleidigt und benötigen teils Polizeischutz. Ärzte geraten in der Pandemie immer mehr in den Fokus. Die Methoden der Maßnahmen-Kritiker werden dabei immer abstruser. Erst kürzlich wurden in Lokalzeitungen Stellenanzeigen von angeblich ungeimpften Pflegekräften geschaltet - viele davon sind jedoch Fake-Annoncen.