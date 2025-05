WHO-Länder einig: Erster globaler Pandemiepakt

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO, zeigte sich erfreut über den lange erwarteten Schritt. Man könne zwar niemals genug vorbereitet sein, sagte er heute in Genf. "Aber mit diesem Abkommen sind wir besser auf eine Pandemie vorbereitet als jede andere Generation vor uns in der Geschichte der Menschheit." Auch die deutsche Gesundheitsministerin Nina Warken lobte das Abkommen: "Gesundheit macht nicht Halt an Ländergrenzen."