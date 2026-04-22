Update am Morgen: Werden die Waffen in Iran weiter schweigen?

Guten Morgen,

diese Nacht sollte die zweiwöchige Waffenruhe zwischen den USA und Iran auslaufen. Donald Trump hatte schon massive Angriffe angekündigt, sollte es nicht vorher zu einer Einigung kommen. Iran wollte als Antwort die "Hölle" für die Amerikaner und Israelis schaffen.

Doch dann erneut die Kehrtwende: Nachdem Trump noch am Nachmittag in einem Interview mit dem Sender CNBC erklärt hatte, die Waffenruhe nicht verlängern zu wollen, gab er am Abend bekannt, dass die Waffen nun schweigen sollen, bis Iran einen Vorschlag zur Lösung des Konflikts vorgelegt hat. Auf Antrag des vermittelnden Pakistans solle den Verhandlungen mehr Zeit gegeben werden, schrieb der US-Präsident in seinem Netzwerk Truth Social. Bis wann das passieren soll, ließ er offen. Die US-Blockade iranischer Häfen bleibt allerdings bestehen. Iran hat sich zu der Verlängerung der Waffenruhe bisher nicht geäußert.

Aktuell blockieren beide Seiten die Meerenge. Zwar lassen sie selektiv Schiffe durch, doch kam es dabei zu Beschuss durch die iranischen Revolutionsgarden und die US-Marine.

Über den Machtkampf in der Straße von Hormus berichtete das heute journal update am 20.04.2026. 20.04.2026 | 1:49 min

Währenddessen fürchten sich viele Iraner vor einer Wiederaufnahme der Kämpfe im Land. Ein Cafébesitzer berichtet unserem ZDF-Team in Teheran von gestiegenen Lebensmittelpreisen durch die Sperrung und den Beschuss in der Straße von Hormus.

Seine Hoffnung auf eine dauerhafte Lösung sei gering. Denn von einer wirklichen Verhandlung könne man nur sprechen, wenn beide Seiten den Willen hätten, etwas zu lösen, meint er - und den sehe er nicht.

Gert Anhalt berichtet im auslandsjournal über die aktuelle Lage in Iran und darüber, wer seit der Tötung der obersten iranischen Führungsfiguren das Sagen und Einfluss auf die Verhandlungen hat.

Wir blicken im auslandsjournal immer wieder in Kriegs- und Krisengebiete, schauen vor allem auch auf die Auswirkungen für Zivilisten. Ich war die letzten Wochen für Sie in der Ukraine unterwegs und habe Frauen getroffen, deren Lebenspläne durch den Krieg ausgelöscht worden sind. Sie waren verheiratet, wollten Kinder - dann wurde der Mann an der Front getötet.

21.04.2026 | 7:00 min

Wie gehen sie, wie geht die Gesellschaft mit diesem Verlust um? Die ukrainische Regierung bietet Soldatenfamilien nun an, dass Männer, bevor sie in den Kampf ziehen, Samenzellen einfrieren lassen. Was steckt dahinter?

Seien Sie gerne dabei am Mittwochabend im auslandsjournal,

Alica Jung, Moderatorin auslandsjournal

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite. Aktuelle Entwicklungen zur Ukraine finden Sie im Liveblog zum Krieg in der Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Pistorius stellt Bundeswehr-Militärstrategie vor / Frühjahrsprojektion der Bundesregierung / Bundeskabinett will Gesetzentwurf zur Speicherung von IP-Adressen initiieren 22.04.2026 | 1:00 min

Konjunkturprognose der Bundesregierung: Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) legt in Berlin die neue Konjunkturprognose der Regierung vor. Erwartet wird, dass Schwarz-Rot mit einem deutlich schwächeren Wirtschaftswachstum in diesem Jahr rechnet.

Neue Strategie für die Bundeswehr: Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) stellt ein umfassendes Konzept für die militärische Verteidigung und die künftigen Anforderungen an die Bundeswehr vor.

EU-Maßnahmen gegen Energiekrise: Um infolge des Iran-Kriegs steigende Energiepreise zu dämpfen und Versorgungsengpässe zu vermeiden, plant die EU-Kommission verschiedene Maßnahmen. Ihre genauen Pläne will die Brüsseler Behörde heute vorstellen.

Speicherung von IP-Adressen: Das Bundeskabinett will eine Verpflichtung zur Speicherung von IP-Adressen auf den Weg bringen. Kommunikationsanbieter sollen diese für drei Monate anlassunabhängig speichern. Das Kabinett befasst sich zudem mit einer geplanten Reform der Notfallversorgung.

Sport

DFB-Pokal-Halbfinale: Am Abend kämpfen Bayer Leverkusen und der FC Bayern München um den Einzug ins Pokalfinale. Anstoß ist um 20:45 Uhr, ab 20:15 Uhr beginnt die Live-Übertragung im ZDF. Im zweiten Halbfinale treffen am Donnerstag der VfB Stuttgart und der SC Freiburg aufeinander.

Lesen Sie zur Einstimmung, warum die Münchner unbedingt zum Pokal-Finale wollen und wieso ihre Erinnerungen an ihre letzte Teilnahme buchstäblich wie aus einer anderen Zeit wirken. Und erfahren Sie, was die Rolle des Außenseiters für Leverkusen bedeutet.

Zahlen des Tages

Bis zu 19 Millionen Fluggäste pro Jahr sollen vom neuen Terminal 3 am Frankfurter Flughafen abfliegen und ankommen können. Heute wird er offiziell eröffnet. Die Grundfläche des neuen Terminals beträgt rund 176.000 Quadratmeter - das entspricht rund 25 Fußballfeldern. Etwa 403.000 Quadratmeter Gesamtfläche umfassen das Terminal-Hauptgebäude und die drei Flugsteige - nimmt man alle Ober- und Untergeschosse zusammen.

Der größte Flughafen Deutschlands wuchs seit den 1980er Jahren stetig. Die Grafik zeigt den Ausbau:

21.04.2026 | 0:48 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 21.04.2026 | 1:44 min

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So wird das Wetter heute

An diesem Mittwoch gibt es viel Sonne, nur hier und da sind ein paar harmlose Quellwolken unterwegs. Die Höchstwerte erreichen zwölf bis 20 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.