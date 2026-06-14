WM 2026: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Newsletter zur Fußball-WM:Das ist in der WM-Nacht passiert und das steht heute an
Topspiel mit tollen Toren, Nationalhymne mit Gänsehautfaktor und Countdown zum ersten DFB-Spiel - alles zur Fußball-WM.
Guten Morgen liebe Fußball-Fans,
jetzt geht die WM auch aus deutscher Sicht so richtig los. In ihrem ersten Spiel treffen die DFB-Kicker am Abend auf Fußballzwerg Curaçao und wollen es möglichst besser machen als die Nachbarn aus der Schweiz, die gegen Katar einen sicher geglaubten Sieg in der Nachspielzeit tatsächlich noch aus der Hand gaben.
Weil auch das Topduell zwischen Brasilien und Marokko remis endete, führt Schottland die Tabelle der Gruppe C nach dem ersten Spieltag an.
Das ist in der Nacht passiert
So haben sich die Schweizer den Start ins Turnier sicher nicht vorgestellt. Gegen Katar sind Granit Xhaka und Co. zwar deutlich überlegen, ein vorentscheidender zweiter Treffer gelingt den Eidgenossen allerdings nicht. Diese Fahrlässigkeit wird in der Nachspielzeit bestraft.
Kein Sieger, aber zwei sehenswerte Tore: Im ersten Topspiel der WM zwischen Rekord-Weltmeister Brasilien und dem hoch gehandelten Marokko dominieren beide Teams jeweils eine Halbzeit. Am Ende steht ein 1:1-Unentschieden, mit dem die Beteiligten wohl einigermaßen leben können. Nicht zuletzt Brasiliens Topstar Vinicius Junior, der spektakulär zum Endstand trifft.
Mit ordentlich Mühe sichert sich Schottland einen 1:0-Erfolg gegen Außenseiter Haiti. John McGinn erzielt den einzigen Treffer der insgesamt zähen Begegnung und bugsiert seine Bravehearts an die Spitze der Gruppe C.
Schlagzeilen
DFB-Team startet gegen Curaçao in die WM
Am vierten Turniertag steigt auch die deutsche Nationalmannschaft ins Turnier ein. Am Samstag ging es für den DFB-Tross vom Teamquartier in Winston-Salem nach Houston, wo um 19:00 Uhr (MESZ) die Partie gegen Curaçao angepfiffen wird. Im Interview mit Lili Engels sprach der Bundestrainer über die finale Vorbereitung auf das Auftaktspiel. Bei der Pressekonferenz in der texanischen Metropole ließ sich der Bundestrainer auch noch die ein oder andere Personalie entlocken.
Diese Spiele stehen außerdem an
- 14. Juni, 22.00 Uhr: Niederlande - Japan (Magenta)
- 15. Juni, 01.00 Uhr: Elfenbeinküste - Ecuador (ARD)
- 15. Juni, 04.00 Uhr: Schweden - Tunesien (Magenta)
- Wer spielt eigentlich wann und gegen wen? Den kompletten WM-Spielplan und alle Ergebnisse findet ihr hier.
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Hingucker der Nacht
Die Tartan Army, wie die Anhänger der schottischen Fußball-Nationalmannschaft genannt werden, genießt bei Fußball-Großereignissen einen legendären Ruf. Rund 30.000 schottische Fans sollen für das Auftaktspiel der Bravehearts nach Boston gereist sein und sorgten im Stadion bereits vor dem Anpfiff für Gänsehaut pur.
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