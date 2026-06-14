WM: Türkei stolpert gegen Australien

Als Geheimfavorit gingen die Türken in die WM. Zum Auftakt gibt es jedoch direkt den ersten Dämpfer gegen Australien.

Torschuss-Rekord auf der einen, gnadenlose Chancenverwertung auf der anderen Seite: Australien und die Türkei liefern sich einen irren Spielverlauf. Mit der nächsten WM-Überraschung. 14.06.2026 | 7:12 min

Die Türkei verliert das Auftaktmatch bei der WM in Kanada, den USA und Mexiko überraschend mit 0:2 gegen Australien. In Vancouver ließ der Favorit einige Chancen ungenutzt, während die Australier eiskalt zuschlugen.

Türkei macht zu wenig aus Abschlüssen

Die Türken hatten von Beginn an mehr Ballbesitz und kreierten sich immer wieder Möglichkeiten. Vor allem aus der zweiten Reihe kamen die EM-Halbfinalisten von 2008 immer wieder zum Abschluss. In der 26. Minute hatte dann Güler das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am australischen Torhüter Beach. Der machte anschließend das Spiel mit seinem Abstoß schnell und die Socceroos gingen durch den Treffer von Irankunda mit 1:0 (27.) in Führung.

Danach konzentrierten sich die Australier noch mehr auf die Defensive, standen eng an den Gegenspielern und ließen weiter kaum Aktionen zu. Kurz nach dem Führungstor hatte der Asienmeister von 2015 dann aber Glück, dass Bardakçı nur den Pfosten traf.

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St.-Pauli-Spieler entscheidet Partie für Australien

Auch in Hälfte zwei rannten die Türken weiter an und setzten sich in der gegnerischen Hälfte fest, während Australien sich fast nur noch aufs Verteidigen verlegte. Gerade als der Ausgleich mehr und mehr in der Luft lag, schlugen die Socceroos aber wieder eiskalt zu: Nach einem Ballgewinn auf der rechten Seite bekam Metcalfe im Zentrum den Ball.

Der Spieler des FC St. Pauli zog in zentraler Position aus rund 21 Metern einfach mal ab. Sein Rechtsschuss segelte rechts unten zum 2:0 ins Tor und sorgte damit für die Vorentscheidung in der Partie, in der die Türken eigentlich überlegen waren.

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