Fußball-WM 2026: Nagelsmann setzt gegen Curacao auf Brown & Neuer

Einen Tag vor dem deutschen WM-Auftakt gegen Curacao nimmt der Spielplan von Bundestrainer Nagelsmann Form an. Brown und Neuer dürfen sich auf Startelf-Nominierungen freuen.

Nagelsmann setzt auf Brown, Neuer - und auf Milchreis

Vor dem WM-Auftakt des DFB-Teams gegen Curacao ist Bundestrainer Julian Nagelsmann bei ZDF-Reporterin Lili Engels im Exklusiv-Interview. 14.06.2026 | 4:54 min

Nicht einmal mehr 24 Stunden sind es, bis die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Mal bei der Fußball-WM 2026 antritt. Mit einer Charter-Maschine reiste das Team am Samstag rund zweieinhalb Stunden aus North Carolina nach Houston - und mit ihm ein klarer Plan für das Duell gegen Curacao.

In der Abschlusspressekonferenz vor der Partie versprach Bundestrainer Nagelsmann bereits zwei Spielern einen Platz in der Startelf: Nathaniel Brown und Manuel Neuer sollen von Beginn an auflaufen.

Alle Spieler sind gesund - und Manu wird beginnen. „ Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem WM-Spiel gegen Curacao

Damit dürfte Neuer nach 709 Tagen sein DFB-Comeback feiern. Das letzte seiner bisher 124 Länderspiele bestritt der 40-Jährige beim Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM 2024 gegen Spanien. In den WM-Vorbereitungsspielen gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) fehlte Neuer aufgrund einer Wadenverletzung. Der Münchner wurde durch Oliver Baumann vertreten, der lange Zeit als Nummer eins für die WM galt.

Die deutsche Nationalmannschaft ist in Houston angekommen. Nach dem Abschlusstraining: die Pressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und Aleksandar Pavlovic live Relive. 14.06.2026 | 25:23 min

DFB-Team begrüßt frühe Anstoßzeit

Das Spiel beginnt um 19 Uhr deutscher Zeit - in der Zeitzone Houstons bedeutet das: 12 Uhr mittags.

Der ungewohnt frühe Beginn ist für den Chefcoach eine angenehme Änderung. "Ich bin froh, dass es relativ früh losgeht und man nicht ewig im Hotel sitzt", so Nagelsmann im exklusiven ZDF-Interview.

Es sind immer extrem lange Tage, wenn man abends spielt. Deswegen sind wir froh, dass es dieses Mal schon um 12 Uhr losgeht. „ Bundestrainer Julian Nagelsmann

Abseits von der finalen Ansprache habe das Team alle Vorbereitungen bereits in den vergangenen Tagen getroffen. "Es wird keine große Besprechung mehr geben und das Frühstück wird nicht so lange ausfallen", so Nagelsmann, der für die Morgenroutine auf eine liebgewonnene Tradition setzt: Seit einigen Jahren gibt es beim DFB vor Turnierspielen Milchreis. "Ich hoffe, dass es ihn gibt! Ich esse den auch", so der Trainer.

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Curacao-Duell wie bei "David gegen Goliath"

Bei aller Heiterkeit möchte Nagelsmann den Gegner des deutschen Teams, den kleinen Inselstaat Curacao, dennoch nicht unterschätzen. "Sie gehen nicht als Favorit in das Turnier. Das macht sie gefährlich", so Nagelsmann. "Das ist wie im DFB-Pokal, wo es immer wieder David-gegen-Goliath-Geschichten gibt, weil wenig Tore fallen."

Die Laufbahn vieler curacaonischer Spieler verlange Respekt, so der Bundestrainer. "90 Prozent der Mannschaft haben mal in den U-Nationalmannschaften der Niederlande gespielt. Sie haben alle eine gute Ausbildung und können was am Ball. So können sie unbeschwert und ohne Druck ins Turnier gehen - das macht einen Gegner immer gefährlich."

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Zwei Generationen an der Seitenlinie

An der Seitenlinie kommt es indessen zu einem Duell des ältesten und jüngsten Trainers der WM - 40 Jahre liegen zwischen Nagelsmann und dem 78-jährigen Dick Advocaat. "Er ist ein cooler Coach. Ihre Qualifiaktion ist eine tolle Geschichte: Großes Kompliment an seine Arbeit!" Ob er auch mit Ende 70 noch an der Seitenlinie stehen wird?

Nicht wirklich. Ich liebe meinen Job, aber ich hoffe, bis dahin habe ich etwas anderes zu tun! „ Julian Nagelsmann auf die Frage, ob er auch mit 78 noch als Fußballtrainer arbeiten würde

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So weit in die Zukunft möchte Nagelsmann ohnehin ungern schauen. "Wir blicken von einer Aufgabe zur nächsten", betont er. Die erste Aufgabe steht am Sonntagabend an: Die Partie gegen Curacao startet um 19 Uhr deutscher Zeit.

Mit Material von sid