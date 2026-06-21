Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Deutschland hat den zweiten Sieg im zweiten WM-Spiel geholt und darf den Gruppensieg feiern. Curaçao schreibt wenig später WM-Geschichte.

Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

wir hoffen, Sie haben sich schon von dem Krimi der DFB-Elf gegen die Elfenbeinküste erholt. Deniz Undav drehte nach seiner Einwechslung allein die Partie und sorgte für den zweiten Sieg im zweiten WM-Spiel für das deutsche Team. Und wenig später durfte sich die Mannschaft sogar über den Gruppensieg freuen, denn Ecuador patzte und kam gegen Neuling Curaçao nicht über ein Remis hinaus.

Auch das Ergebnis selbst sorgte übrigens für Freude, denn für den Inselstaat Curaçao ist es der erste WM-Punkt jemals - eine kleine Sensation. Was sonst noch so passierte, erfahren Sie wie immer in diesem Newsletter.

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Das ist in der Nacht passiert

In der Partie zwischen den beiden deutschen Gruppengegnern Ecuador und Curaçao stehen die Torhüter im Mittelpunkt. Zum Weiterkommen wäre für beide Mannschaften ein Sieg nötig. 21.06.2026 | 9:25 min

Nachdem es zum Auftakt gegen Deutschland noch eine deftige Niederlage setzte, durfte Curaçao im zweiten WM-Gruppenspiel jubeln. Dank einer überragenden Leistung des Torhüters Eloy Room schaffte es der WM-Neuling gegen Ecuador zu einem Remis und feierte damit den ersten Punkt der eigenen WM-Geschichte.

Ecuador dominierte die Partie zwar und kam regelmäßig zu guten Möglichkeiten, doch ein Tor wollte den defensivstarken Südamerikanern nicht gelingen. Durch das Ergebnis ist Deutschland nicht mehr von Platz eins der Gruppe E zu verdrängen.

Lange rennt die DFB-Elf im zweiten Gruppenspiel einem Rückstand hinterher. Doch dann beweist Bundestrainer Nagelsmann mit seinen Auswechslungen ein glückliches Händchen. 21.06.2026 | 10:09 min

Das DFB-Team gerät gegen die Elfenbeinküste in Rückstand, fährt dann aber doch den zweiten Sieg im zweiten Spiel ein. Damit steht fest, dass die deutsche Nationalmannschaft erstmals seit dem Finale 2014 wieder ein K.o.-Spiel bei einer WM bestreiten wird.

Bundestrainer Julian Nagelsmann beweist mit den Einwechslungen von Nadiem Amiri und besonders Deniz Undav ein glückliches Händchen. Amiri bereitet den Ausgleichstreffer von Undav vor, der Stürmer wird mit seinem Doppelpack als Joker zum Helden des Spiels.

Viel Tempo, viele Abschlüsse, viele Tore: Die Niederlande und Schweden liefern sich eine Partie, die Spaß macht. Mit gleich zwei Doppeltorschützen und einem niederländischen WM-Rekord. 20.06.2026 | 8:38 min

Nach dem 2:2 gegen Japan im Auftaktspiel wurde Bondscoach Ronald Koeman dafür kritisiert, Stürmer Brian Brobbey erst zu spät ins Spiel gebracht zu haben. Gegen Schweden steht Brobbey in der Startelf und erzielt prompt zwei Tore.

Die Niederländer brennen gegen die Skandinavier ein Offensivfeuerwerk ab und lässt die Kritiker durch den 5:1-Sieg vorerst verstummen. Neben Brobbey trifft auch Cody Gakpo zweifach, das fünfte Tor erzielt Crysencio Summerville.

Schlagzeilen des Tages

Diese Spiele stehen an

21. Juni, 18.00 Uhr: Spanien - Saudi-Arabien (MagentaTV)

Für den amtierenden Europameister gilt es, den Fehlstart gegen den krassen Außenseiter Kap Verde zu korrigieren. Gegen den WM-Debütanten reichte es für "La Furia Roja" lediglich zu einem 0:0.

Saudi-Arabien gelang es, mit dem 1:1 gegen Uruguay zum Auftakt einen Punkt zu holen. Wird Spanien erneut im Duell mit einem Außenseiter straucheln?

Belgien holte im Auftaktspiel gegen Ägypten nach Rückstand immerhin noch einen Zähler. Zufrieden sind die "Roten Teufel" damit dennoch nicht.

Der nächste Gegner Iran bewies in einem spannenden Schlagabtausch mit Neuseeland, der 2:2 endete, Comeback-Qualitäten.

22. Juni, 00.00 Uhr: Uruguay - Kap Verde (ARD)

Die Gefühlslagen nach einem Unentschieden könnten kaum unterschiedlicher sein. Kap Verde freut sich über einen historischen Punktgewinn im ersten WM-Spiel des Landes gegen den Topfavoriten Spanien.

Uruguay hadert hingegen mit der Leistung beim Remis gegen Saudi-Arabien zum Auftakt. Das Team um Topstar Federico Valverde muss sich steigern, wenn es mit dem ersten Sieg klappen soll.

22. Juni, 03.00 Uhr: Neuseeland - Ägypten (MagentaTV)

Der Doppelpack von Elijah Just reichte nicht zum Auftaktsieg für Neuseeland. Dennoch zeigten die "All Whites" eine gute Leistung.

Auch Ägypten konnte sich nach einer Führung keinen Sieg sichern. Beide Mannschaften wollen das im zweiten Gruppenspiel ändern.

Hintergründe

Das 2:1 gegen die Elfenbeinküste bescherte der DFB-Elf den Gruppensieg in WM-Gruppe E. Wie schon gegen Curaçao gab es einige Dinge, die positiv auffielen - und bestimmte Sachen, die noch nicht so gut liefen. Welche? Das lesen Sie hier:

Hingucker der Nacht

Sie haben es sicherlich alle schon mindestens einmal gesehen - aber an schönen Dingen kann man sich ja bekanntlich nicht satt sehen. Daher noch einmal zum Genießen: Deniz Undavs Siegtor gegen die Elfenbeinküste im Kurz-Clip.

Lange sah es nicht gut aus für das DFB-Team gegen die Elfenbeinküste. Dann kam Deniz Undav. Sein Siegtor im Kurz-Clip. 21.06.2026 | 0:15 min

Zitat des Tages

Auf die Frage, ob er darüber nachdenkt, dass er vor sechs Jahren noch in Havelse gespielt habe und nun weltberühmt sei

Nein, ich habe leider keine Zeit dafür. „ Doppeltorschütze Deniz Undav

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion