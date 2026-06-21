Newsletter zur Fußball-WM:Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an
Deutschland hat den zweiten Sieg im zweiten WM-Spiel geholt und darf den Gruppensieg feiern. Curaçao schreibt wenig später WM-Geschichte.
Guten Morgen liebe Fußball-Fans,
wir hoffen, Sie haben sich schon von dem Krimi der DFB-Elf gegen die Elfenbeinküste erholt. Deniz Undav drehte nach seiner Einwechslung allein die Partie und sorgte für den zweiten Sieg im zweiten WM-Spiel für das deutsche Team. Und wenig später durfte sich die Mannschaft sogar über den Gruppensieg freuen, denn Ecuador patzte und kam gegen Neuling Curaçao nicht über ein Remis hinaus.
Auch das Ergebnis selbst sorgte übrigens für Freude, denn für den Inselstaat Curaçao ist es der erste WM-Punkt jemals - eine kleine Sensation. Was sonst noch so passierte, erfahren Sie wie immer in diesem Newsletter.
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Das ist in der Nacht passiert
Nachdem es zum Auftakt gegen Deutschland noch eine deftige Niederlage setzte, durfte Curaçao im zweiten WM-Gruppenspiel jubeln. Dank einer überragenden Leistung des Torhüters Eloy Room schaffte es der WM-Neuling gegen Ecuador zu einem Remis und feierte damit den ersten Punkt der eigenen WM-Geschichte.
Ecuador dominierte die Partie zwar und kam regelmäßig zu guten Möglichkeiten, doch ein Tor wollte den defensivstarken Südamerikanern nicht gelingen. Durch das Ergebnis ist Deutschland nicht mehr von Platz eins der Gruppe E zu verdrängen.
Das DFB-Team gerät gegen die Elfenbeinküste in Rückstand, fährt dann aber doch den zweiten Sieg im zweiten Spiel ein. Damit steht fest, dass die deutsche Nationalmannschaft erstmals seit dem Finale 2014 wieder ein K.o.-Spiel bei einer WM bestreiten wird.
Bundestrainer Julian Nagelsmann beweist mit den Einwechslungen von Nadiem Amiri und besonders Deniz Undav ein glückliches Händchen. Amiri bereitet den Ausgleichstreffer von Undav vor, der Stürmer wird mit seinem Doppelpack als Joker zum Helden des Spiels.
Nach dem 2:2 gegen Japan im Auftaktspiel wurde Bondscoach Ronald Koeman dafür kritisiert, Stürmer Brian Brobbey erst zu spät ins Spiel gebracht zu haben. Gegen Schweden steht Brobbey in der Startelf und erzielt prompt zwei Tore.
Die Niederländer brennen gegen die Skandinavier ein Offensivfeuerwerk ab und lässt die Kritiker durch den 5:1-Sieg vorerst verstummen. Neben Brobbey trifft auch Cody Gakpo zweifach, das fünfte Tor erzielt Crysencio Summerville.
Schlagzeilen des Tages
Diese Spiele stehen an
- 21. Juni, 18.00 Uhr: Spanien - Saudi-Arabien (MagentaTV)
Für den amtierenden Europameister gilt es, den Fehlstart gegen den krassen Außenseiter Kap Verde zu korrigieren. Gegen den WM-Debütanten reichte es für "La Furia Roja" lediglich zu einem 0:0.
Saudi-Arabien gelang es, mit dem 1:1 gegen Uruguay zum Auftakt einen Punkt zu holen. Wird Spanien erneut im Duell mit einem Außenseiter straucheln?
Belgien holte im Auftaktspiel gegen Ägypten nach Rückstand immerhin noch einen Zähler. Zufrieden sind die "Roten Teufel" damit dennoch nicht.
Der nächste Gegner Iran bewies in einem spannenden Schlagabtausch mit Neuseeland, der 2:2 endete, Comeback-Qualitäten.
- 22. Juni, 00.00 Uhr: Uruguay - Kap Verde (ARD)
Die Gefühlslagen nach einem Unentschieden könnten kaum unterschiedlicher sein. Kap Verde freut sich über einen historischen Punktgewinn im ersten WM-Spiel des Landes gegen den Topfavoriten Spanien.
Uruguay hadert hingegen mit der Leistung beim Remis gegen Saudi-Arabien zum Auftakt. Das Team um Topstar Federico Valverde muss sich steigern, wenn es mit dem ersten Sieg klappen soll.
- 22. Juni, 03.00 Uhr: Neuseeland - Ägypten (MagentaTV)
Der Doppelpack von Elijah Just reichte nicht zum Auftaktsieg für Neuseeland. Dennoch zeigten die "All Whites" eine gute Leistung.
Auch Ägypten konnte sich nach einer Führung keinen Sieg sichern. Beide Mannschaften wollen das im zweiten Gruppenspiel ändern.
- Wer spielt eigentlich wann und gegen wen? Den kompletten WM-Spielplan und alle Ergebnisse findet ihr hier.
- Alle WM-Livestreams im Überblick
Hintergründe
Das 2:1 gegen die Elfenbeinküste bescherte der DFB-Elf den Gruppensieg in WM-Gruppe E. Wie schon gegen Curaçao gab es einige Dinge, die positiv auffielen - und bestimmte Sachen, die noch nicht so gut liefen. Welche? Das lesen Sie hier:
Hingucker der Nacht
Sie haben es sicherlich alle schon mindestens einmal gesehen - aber an schönen Dingen kann man sich ja bekanntlich nicht satt sehen. Daher noch einmal zum Genießen: Deniz Undavs Siegtor gegen die Elfenbeinküste im Kurz-Clip.
Zitat des Tages
Auf die Frage, ob er darüber nachdenkt, dass er vor sechs Jahren noch in Havelse gespielt habe und nun weltberühmt sei
Sportliche Grüße von der
ZDFsportstudio-Redaktion
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