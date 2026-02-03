Update am Abend: Russische Angriffe und brisanter Prozess in Oslo

Guten Abend,

der russische Angriffskrieg auf die Ukraine jährt sich in drei Wochen zum vierten Mal. Ein Ende ist bislang nicht wirklich abzusehen. Vor der ab Mittwoch geplanten nächsten Gesprächsrunde in Abu Dhabi verstärkte Russland die Luftangriffe, insbesondere auf die Energieinfrastruktur in den Städten - mitten in der Phase einer eisigen Kälte mit zweistelligen Minusgraden. Sie werden als kein gutes Omen für Kiew gewertet.

Das ist passiert: Die russischen Streitkräfte haben einen Tag vor den angekündigen Gesprächen über ein Ende des Krieges massive Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sowie Charkiw im Osten des Landes geflogen. Ziel war in erster Linie die Energieinfrastruktur in der Ukraine, in der derzeit eisige Temperaturen von minus 20 Grad und weniger herrschen. In vielen Städten wurde Luftalarm ausgelöst - auch während des Besuches von Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Kiew.

Das ist der Hintergrund: Morgen sollen direkte Gespräche zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern unter Vermittlung der USA fortgesetzt werden. Das trilaterale Format hatte vor gut anderthalb Wochen in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten begonnen.

Das sagt ZDF-Reporter Henner Hebestreit in der Ukraine: "Russland hat mit diesem Angriff sicherlich versucht, ganz klar zu machen, was es von der Ukraine am Verhandlungstisch erwartet, nämlich klein beigeben", berichtet Hebestreit aus Charkiw. "Wenn irgendjemand Erwartungen gehabt hat, dass Russland es mit der Ukraine jetzt gut meint, der wurde heute Nacht eines Besseren belehrt." Es sei eisig kalt, in den Städten seien Heizung, Wasser und Stromversorgung verbreitet ausgefallen. "Ich glaube nicht, dass zumindest seitens der ukrainischen Zivilbevölkerung der Glaube sehr groß ist, dass da in Abu Dhabi morgen und übermorgen ein aus ihrer Perspektive gutes Ergebnis herauskommt."

Diplomatische Beziehungen zu Inselstaat Niue

Das ist passiert: Deutschland hat heute formal bilaterale Beziehungen mit dem kleinen Pazifik-Inselstaat Niue aufgenommen.

Das ist der Hintergrund: Außenminister Johann Wadephul (CDU) unterzeichnete bei seinem Besuch im neuseeländischen Auckland gemeinsam mit dem Regierungschef von Niue, Dalton Tagelagi, eine entsprechende Erklärung. Niue liegt im Südpazifik - zwischen Fidschi und den Cookinseln, rund 2.400 Kilometer nordöstlich von Neuseeland, mit dem es eng zusammenarbeitet.

Außenminister Johann Wadephul (CDU) unterzeichnete bei seinem Besuch im neuseeländischen Auckland gemeinsam mit dem Regierungschef von Niue, Dalton Tagelagi, eine entsprechende Erklärung. Niue liegt im Südpazifik - zwischen Fidschi und den Cookinseln, rund 2.400 Kilometer nordöstlich von Neuseeland, mit dem es eng zusammenarbeitet. Darum ist das wichtig: Es geht um Selbstbestimmung, den Klimawandel und Einflussbereiche. Die Anerkennung Niues "zeigt die Wertschätzung, die Deutschland diesem Land gegenüber bringt, die Bedeutung, die wir dem Selbstbestimmungsrecht der Völker beimessen und die Bedeutung, die wir den pazifischen Inseln beimessen", sagte Wadephul. Denn die pazifischen Inseln seien "besonders bedroht vom Klimawandel, sie sind in ihrer Existenz bedroht". Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Niue sei ein Zeichen der Kooperationsbereitschaft in die Region hinein. Dort versucht China, immer mehr Einfluss zu bekommen.

Marius Borg Høiby vor Gericht

Das ist passiert: In Oslo hat der Prozess gegen den Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit begonnen. Zu Beginn der Verhandlung bestritt Marius Borg Høiby die Vergewaltigungsvorwürfe.

In Oslo hat der Prozess gegen den Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit begonnen. Zu Beginn der Verhandlung bestritt Marius Borg Høiby die Vergewaltigungsvorwürfe. Das ist der Hintergrund: Der 29-jährige Angeklagte soll zwischen 2018 und 2024 mehrere Frauen vergewaltigt und sexuell missbraucht haben, während sie laut Anklage "nicht wach" waren und sich nicht zur Wehr setzen konnten. Høiby sitzt in Untersuchungshaft, nachdem die norwegische Polizei ihn am Sonntagabend wegen neuer Vorwürfe festgenommen hatte. Marius Borg Høiby muss sich zudem wegen Dutzender weiterer Vergehen verantworten. Zu den 38 Anklagepunkten zählen auch Fälle von häuslicher Gewalt, Sachbeschädigung, Drogen- und Verkehrsdelikte. Einige dieser Taten hat Høiby bereits zugegeben. Ihm drohen bis zu 16 Jahre Haft. Seine Mutter Mette-Marit selbst steht aktuell wegen ihrer Kontakte zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein unter Druck.

💡 Ratgeber: Wenn die Beziehung toxisch ist - erkennen und handeln

Beziehungen können belasten, wenn Macht und Selbstbezogenheit dominieren. Psychotherapeutin Dr. Bärbel Wardetzki erklärt narzisstische Muster, Warnzeichen und mögliche Folgen für Betroffene:

Vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal gegen St. Pauli sucht Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand nach der richtigen Mischung. Robert Andrich bemängelte zuletzt den Einsatzwillen.

In Nordspanien ist eine winzige Dinosaurierart gefunden worden. Die Forscher sind begeistert: Die Art sei "ein kleiner Schlüssel, der ein riesiges, fehlendes Kapitel aufschließt".

❤️ Ein Lichtblick

Die Deutsche Post ehrt den Kinderbuchklassiker "Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?" des irischen Autors Sam McBratney mit einer Sonderbriefmarke. Das Kinderbuch wurde über 61 Millionen Mal verkauft - übersetzt in 57 Sprachen. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein kleiner Hase, der dem großen Hasen zeigen möchte, wie sehr er ihn lieb hat.

👨‍🍳 Rezept des Tages: Arme Ritter alias French Toast

Knusprig außen, fluffig innen: French Toast alias Arme Ritter sind die Stars auf Mario Kotaskas Frühstückstisch. Ein Grundrezept mit zwei herzhaften und zwei süßen Toppings gibt es hier zum Download.

